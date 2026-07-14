Der große Überblick: Hier droht am Wochenende Stau

Auf Österreichs Transitrouten droht am kommenden Wochenende dichter Stau. Neben dem starken Reiseverkehr sorgen auch eine Rallye in der Steiermark sowie eine Straßensperre für Verzögerungen.

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Das kommende Reisewochenende wird für Autofahrer zur echten Geduldsprobe. Bereits am Freitagnachmittag rechnen die ARBÖ-Verkehrsexperten mit ersten Verzögerungen. Besonders am Samstag müssen Reisende von Vormittag bis in die frühen Abendstunden mit erheblichem Stillstand rechnen, und auch der Sonntag bringt auf vielen Strecken längere Wartezeiten.

Grund dafür ist unter anderem der Ferienbeginn im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, der zusätzlichen Transitverkehr anzieht.

Zudem finden von Donnerstag bis Samstag die Rallye Weiz in der Steiermark und von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 5:00 Uhr eine Komplettsperre der B25 bei Ybbs statt.

Hier droht dichter Stau

Folgende Strecken werden voraussichtlich betroffen sein:

Pyhrnautobahn (A9): vor den Tunnelketten Klaus–St. Pankraz, dem Bosrucktunnel, dem Baustellenbereich Kalwang–Mautern sowie dem Gleinalmtunnel

Tauernautobahn (A10): vor der Mautstelle St. Michael sowie den Tunnelportalen des Tauerntunnels und Katschbergtunnels

Karawankenautobahn (A11): vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12): vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

Brennerautobahn (A13): vor der Mautstelle Schönberg und dem Baustellenbereich vor der Luegbrücke

Fernpassstraße (B179): auf der Umfahrung Reutte und zwischen Lermoos und Nassereith, sowie vor dem Grenztunnel Füssen

Tipps für die Reise

Der ARBÖ empfiehlt außerdem, den Reisebeginn wenn möglich nicht auf das Wochenende zu legen oder entweder sehr früh oder sehr spät aufzubrechen. Die Experten raten: "Sorgen Sie für ausreichend Flüssigkeit sowie Beschäftigung für junge Mitreisende und machen Sie regelmäßig Pausen, um eine sichere Reise zu gewährleisten. Denken Sie auch an die vielerorts geltenden Abfahrtssperren in den Sommermonaten. Auch im Falle eines Staus müssen Fahrzeuglenker, die nicht unter den Quell- und Zielverkehr fallen, auf der Autobahn bleiben."

Sperren in der Steiermark

Die Rallye Weiz bringt von Donnerstag bis Samstag Action in die Oststeiermark. Bei dieser Runde der Austrian Rallye Challenge treten 88 Teams aus 14 Nationen an. Für die Fans stehen elf Sonderprüfungen über insgesamt 140 Kilometer auf dem Plan. Das Motorsportfest erstreckt sich über den Umkreis von Weiz, Naas, Anger und Hart, wo es aufgrund von kurzzeitigen, lokalen Sperren zu Behinderungen kommen kann.

NÖ: Komplettsperre auf der Bundesstraße B25

Aufgrund von Bauarbeiten wird die B25 von 17. Juli, 20:00 Uhr bis 20 Juli, 5:00 Uhr im Bereich zwischen der Zufahrt zum Hafen und dem Kreisverkehr B25/B1 komplett gesperrt. Verkehrsteilnehmer: innen aus Richtung Wieselburg kommend können über die B1 sowie die Landesstraßen L6045 und L6044 nach Ybbs fahren.

In der Gegenrichtung werden die Verkehrsteilnehmer von der Donaubrücke Ybbs/Persenbeug kommend über die L6044, die L6045 und die B1 zurück zur B25 geleitet. Die wichtigsten Einrichtungen in Ybbs und Kammelbach bleiben trotz der Sperre erreichbar.