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Meidling

Wiener (45) nach Hochhausbrand im Krankenhaus

Ein Feuerwehrmann löscht einen Zimmerbrand in einem Hochhaus, dichter Rauch steigt auf.
© APA/STADT WIEN | BERUFSFEUERWEHR
Ein 45-jähriger Mann musste nach dem gestrigen Brand in Meidling hospitalisiert werden - er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.
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Nach einem Brand in einem achtstöckigen Haus in Wien-Meidling ist am späten Montagnachmittag ein 45-jähriger Mann mit einer leichten Rauchgasvergiftung hospitalisiert worden. Das sagte ein Sprecher der Berufsrettung Wien am Dienstag zur APA. Insgesamt seien drei Personen betreut worden. Das Feuer brach laut Wiener Berufsfeuerwehr in einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses in der Wolfganggasse aus, die Feuerwehr rückte gegen 18.00 Uhr mit etwa 65 Einsatzkräften aus.

Feuerwehr löscht Zimmerbrand in einem Hochhaus, starker Rauch dringt aus dem Gebäude.
Montagnachmittag kam es zu einem Brand in einem Hochhaus in Meidling. © APA/STADT WIEN | BERUFSFEUERWEHR

Da es sich um ein mehrstöckiges Haus handelte, rief die Feuerwehr Alarmstufe zwei aus, hieß es in einer Aussendung. Im Innenhof kam es anfangs zu starker Rauchentwicklung, wodurch auch in Nachbarhäusern mehrere Brandmelder ausgelöst wurden. Das Feuer in der Wohnung konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ermittlungen zur Brandursache liefen noch.

Weiterer Zimmerbrand in Favoriten

Zu einem weiteren Brand kam es am Montag gegen 22.00 Uhr in der Franz-Mika-Gasse in Favoriten. Verletzt wurde bei dem Zimmerbrand niemand.

Der Wohnungsinhaber habe erst selbst Löschversuche unternommen, musste dann jedoch die Wohnung verlassen. Da sich das Feuer rasch ausbreitete, habe er seine Katzen zurücklassen müssen, so ein Sprecher der Feuerwehr zur APA. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen und die Katzen wohlbehalten ihrem Besitzer übergeben.

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