Termin-Chaos adé? Das kann die neue OP-Plattform

Mit einer neuen Online-Plattform will man in Wien den Weg zur Operation deutlich vereinfachen und gleichzeitig lange Wartezeiten in den Spitälern verkürzen.

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Wer in der Bundeshauptstadt auf eine planbare Operation wartet, soll künftig schneller und einfacher zu seinem Termin kommen: Der Wiener Gesundheitsverbund testet dieser Tage gemeinsam mit der Vinzenz Gruppe eine neue Online-Plattform für OP-Anmeldungen.

Über das neue Portal können Patienten ihre Daten eingeben und notwendige Befunde direkt hochladen. Anschließend erhalten sie Terminvorschläge für einen Ambulanztermin in einem der teilnehmenden Spitäler. Erst nach der medizinischen Begutachtung wird der eigentliche Operationstermin gemeinsam mit der jeweiligen Klinik fixiert. Voraussetzung für die Anmeldung ist eine fachärztliche Überweisung.

Pilotprojekt für Knie und Hüfte

Anfangs richtet sich das Angebot an all jene, die ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk benötigen. Denn gerade in diesem Bereich sorgen lange Wartezeiten immer wieder für Frust. In weiterer Folge soll das System auch für andere Eingriffe mit hohem Andrang geöffnet werden.

Patienten werden grundsätzlich jenem Spital zugeteilt, das den frühestmöglichen Termin anbieten kann. Wer lieber in einem bestimmten Krankenhaus behandelt werden möchte, kann ein Wunschspital angeben, muss aber wiederum längere Wartezeiten einplanen. Wichtig: Auch Menschen ohne Internet werden berücksichtigt: Eine telefonische Anmeldung ist auch über die Gesundheits-Hotline 1450 möglich.