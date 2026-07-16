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"Eiskaltes Verhalten"

Ryanair-Horror: Schwere Vorwürfe gegen die Crew

Sauerstoffmasken hängen in einer Ryanair-Kabine neben einem geöffneten Flugzeugfenster.
© X/ aviationbrk
Nach dem dramatischen Zwischenfall auf einem Ryanair-Flug von Thessaloniki nach Memmingen werden nun schwere Vorwürfe gegen die Billigfluglinie laut.
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Wie die deutsche "Bild" berichtet, wirft der Anwalt des schwer verletzten Passagiers Ljubiša Karović (61) der Kabinenbesatzung vor, dem Mann nach dem Unglück praktisch nicht geholfen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag wenige Minuten nach dem Start in Griechenland. In rund 6.000 Metern Höhe soll ein Teil des Triebwerks ein Kabinenfenster der Boeing 737-800 durchschlagen haben. Durch den plötzlichen Druckabfall wurde der serbische Geschäftsmann teilweise aus dem Flugzeug gesogen. Seine Ehefrau Svetlana Grković hielt ihn gemeinsam mit anderen Passagieren minutenlang an den Beinen fest und verhinderte so, dass er vollständig aus der Maschine gerissen wurde.

© Facebook

Karović erlitt schwere Verletzungen, darunter Verbrennungen durch die enorme Luftreibung, Verletzungen an der Hand sowie einen schweren Schock. Er wird weiterhin in einem Krankenhaus in Thessaloniki behandelt.

"Eiskaltes Verhalten"

Nun erhebt sein Anwalt Vasileios Tsiaras schwere Anschuldigungen. Gegenüber der "Bild" erklärte er, dass nicht das Bordpersonal, sondern ausschließlich Mitreisende seinem Mandanten geholfen hätten. "Nicht mal eine Flasche Wasser erhielt mein Mandant von der Crew, als er dreimal ohnmächtig wurde."

Auch nach der Umkehr der Maschine und der Notlandung in Thessaloniki habe die Crew laut dem Anwalt kaum Unterstützung geleistet. Besonders kritisch sieht Tsiaras die öffentliche Kommunikation der Fluggesellschaft. Ryanair habe sich nach dem Vorfall auf eine kurze Mitteilung beschränkt, wonach die übrigen Passagiere mit einer Ersatzmaschine sicher an ihr Ziel gebracht worden seien. "Was für ein eiskaltes und unverschämtes Verhalten!", wird der Jurist von der "Bild" zitiert.

Der Zwischenfall hatte europaweit für Schlagzeilen gesorgt. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall kurz nach dem Start, Sauerstoffmasken fielen aus der Decke, während an Bord Panik ausbrach. Laut Aussagen seiner Ehefrau konnte Karović nur deshalb gerettet werden, weil er angeschnallt war und mehrere Passagiere sofort eingriffen. Selbst der Pilot soll nach der sicheren Landung unter dem Eindruck des Geschehens in Tränen ausgebrochen sein.

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Ryanair hat sich zu den Vorwürfen des Anwalts bislang nicht öffentlich geäußert.

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