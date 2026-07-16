DIESES Sommer-Dessert geht gerade viral

Erdbeeren, Wassermelone, Milch und Sprite in einer Schüssel? Was für viele zunächst ungewöhnlich klingt, ist in Südkorea längst ein echter Klassiker. Unter dem Namen Hwachae erobert das fruchtige Sommerdessert jetzt auch TikTok und Instagram.

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Auf den ersten Blick erinnert Hwachae an einen bunten Obstsalat. Der Unterschied: Die Früchte werden nicht nur mit Eiswürfeln, sondern auch mit einer Mischung aus Milch und Limonade serviert. Besonders häufig kommen Sprite oder ähnliche Zitronenlimonaden sowie Erdbeer- oder Bananenmilch zum Einsatz.

Der Sommer-Hit aus Südkorea

Hwachae hat seinen Ursprung in Südkorea und wird dort seit vielen Jahren vor allem an heißen Sommertagen gegessen. Traditionell besteht das Dessert aus frischen Früchten und einer süßen Flüssigkeit. In den sozialen Netzwerken entstehen inzwischen unzählige kreative Varianten, die den Klassiker neu interpretieren.

Vor allem die farbenfrohe Optik macht das Dessert zum viralen Hit. Millionen Menschen schauen sich auf TikTok an, wie Wassermelone, Erdbeeren, Trauben oder Pfirsiche in einer großen Schüssel mit Eis und Getränken vermischt werden.

So gelingt das Trend-Dessert

Für die einfache Variante werden Früchte wie Wassermelone, Erdbeeren, Trauben oder Pfirsiche klein geschnitten und in eine Schüssel gegeben. Danach kommen Eiswürfel, Milch – häufig Erdbeermilch – und etwas Sprite oder eine andere Zitronenlimonade dazu. Wer mag, kann das Dessert mit Minze oder weiteren Früchten verfeinern.

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Mehr als nur ein TikTok-Hype

In Südkorea wird Hwachae traditionell gerne bei Familienfeiern, Picknicks oder Grillabenden serviert. Durch die Kombination aus viel Obst und einer eiskalten, süßen Flüssigkeit gilt das Dessert dort als beliebte Erfrischung an heißen Sommertagen – und findet nun auch international immer mehr Fans.