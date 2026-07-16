Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Mega-Shitstorm

England-Klub blamiert sich mit Jubel-Posting

Ein argentinischer Fußballspieler feiert ein Tor mit einer jubelnden Geste im Stadion.
© APA/AFP/THOMAS COEX
Die Verantwortlichen beim FC Chelsea haben über dieses Posting wohl nicht nachgedacht.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit einem einzigen Social-Media-Beitrag hat sich der FC Chelsea mitten in die Kritik der eigenen Fans manövriert. Nach Argentiniens 2:1-Erfolg gegen England im WM-Halbfinale veröffentlichte der Premier-League-Klub ein Foto von Enzo Fernández, der den späten Ausgleich erzielt hatte. Dazu setzte Chelsea lediglich den Namen des Mittelfeldspielers und ein Emoji – kurz darauf brach in den sozialen Netzwerken ein Sturm der Entrüstung los.

Der Grund: Chelsea ist ein englischer Verein, Fernández hatte mit seinem Treffer jedoch entscheidenden Anteil am WM-Aus der englischen Nationalmannschaft. Viele Anhänger empfanden den Beitrag deshalb als völlig unsensibel. In den Kommentaren war von einer "schwachen Leistung des Vereins" und einem fehlenden Gespür für die Stimmung der Fans die Rede. Andere fragten, warum ein englischer Klub ausgerechnet ein Tor gegen England feiere.

Auch interessant

Todes-Schock: TV-Star verliert Vater vor WM-Spiel

England-Pleite: Lineker nennt Tuchel "Spion"

Freundin trauert um WM-Profi Jayden Adams (25†)

Der Verein reagierte schnell und löschte den Beitrag wieder. Eine offizielle Erklärung gab Chelsea bislang nicht ab.

Video zum Thema

Highlights: England vs. Argentinien

© ORF

Angespannte Situation

Die Aufregung trifft zudem auf eine ohnehin angespannte Situation. Seit Monaten wird über einen möglichen Wechsel des argentinischen Weltmeisters spekuliert, zuletzt wurde immer wieder Real Madrid als Interessent genannt. Fernández selbst hatte mit öffentlichen Aussagen über seine Zukunft bereits für Unruhe gesorgt und war im Frühjahr von Chelsea intern für zwei Spiele suspendiert worden.

Sportlich hatte Fernández England mit seinem Distanzschuss in der 85. Minute ins Wanken gebracht. Kurz darauf erzielte Lautaro Martínez den Siegtreffer für Argentinien, das nun im WM-Finale auf Spanien trifft.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nach WM-Drama: Jetzt kommt Pep Guardiola (55)

Nach WM-Aus: Jetzt spricht Harry Kane

England-Pleite: Lineker nennt Tuchel "Spion"

Englische Presse rechnet mit Thomas Tuchel ab

Todes-Schock: TV-Star verliert Vater vor WM-Spiel

Trump-Hammer beim WM-Finale

Doppelter Alarm vor WM-Finale in New York

Prinz William nach WM-Aus: "So stolz auf euch"

Nach WM-Aus: England-Knall um Thomas Tuchel (52)

Freundin trauert um WM-Profi Jayden Adams (25†)