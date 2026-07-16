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Todes-Schock: TV-Star verliert Vater vor WM-Spiel

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Micah Richards hegt gute Erinnerungen an seinen Vater.
© PA Images via Getty Images
Der beliebte englische TV-Experte und Ex-Nationalspieler Micah Richards trauert um seinen Vater Lincoln. Die Nachricht von dessen Tod erreichte den 38-Jährigen erst kurz vor seinem Einsatz für die BBC beim WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien.
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Dennoch entschied sich der ehemalige Fußballprofi dazu, seinen Job vor der Kamera wie geplant auszuüben.

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Trauer um guten Vater

Auf Instagram teilte er nach der Sendung mit: "Kurz vor der heutigen Sendung habe ich die schreckliche Nachricht erhalten, dass mein Vater Lincoln verstorben ist. Sein Tod kam unerwartet, und er hat uns viel zu früh verlassen." Seine Entscheidung, trotz der Trauer auf Sendung zu gehen, erklärte er mit den Worten: "Ich weiß, dass mein Vater gewollt hätte, dass die Show heute Abend weitergeht. Und so ist es geschehen."

Lincoln Richards, der in den 1960er Jahren von St. Kitts nach England auswanderte und als Elektriker arbeitete, war für die Laufbahn seines Sohnes von zentraler Bedeutung. Richards, der nach einem frühen verletzungsbedingten Karriereende heute erfolgreich als TV-Experte für die BBC und CBS arbeitet, erinnerte sich mit berührenden Worten an die Unterstützung seines Vaters: "Er war mein größter Fan. Er hat in meinem ganzen Leben kaum ein Spiel verpasst. Als ich ein Kind war, hat er mich überallhin mitgenommen, wo ich hinmusste. Und während meiner Profikarriere war er der stolzeste Vater, den man sich vorstellen kann."

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