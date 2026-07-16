Kind (3) hält Flieger auf – jetzt tobt das Netz

Ein schreiender Dreijähriger hat einen Flug nach Schweden um mehr als eine Stunde verspätet. Der Vorfall sorgt nun im Internet für hitzige Diskussionen – viele fordern sogar Flüge nur für Erwachsene.

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Wie eine Passagierin auf Reddit schildert, befand sich das Flugzeug bereits auf dem Weg zur Startbahn, als die Crew bemerkte, dass der Dreijährige nicht angeschnallt auf seinem Sitz saß. Weil sich das Kind trotz aller Versuche seiner Eltern weigerte, sitzen zu bleiben, griff das Bordpersonal ein.

Die Familie erhielt laut dem Beitrag rund zehn Minuten Zeit, den Buben zu beruhigen. Als das nicht gelang und er weiter schrie, musste das Flugzeug zum Gate zurückkehren. Die Familie verließ die Maschine, das Gepäck wurde ausgeladen und der Flieger musste erneut für den Start vorbereitet werden. Insgesamt verzögerte sich der Abflug dadurch um mehr als eine Stunde.

"Ich würde extra bezahlen"

Die Passagierin machte ihrem Ärger Luft. Es sei Freitagabend gewesen und alle hätten nur nach Hause gewollt. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam ihre Aussage, sie würde ohne Zögern einen Aufpreis zahlen, wenn es Flüge ausschließlich für Erwachsene gäbe.

Der Beitrag entwickelte sich daraufhin zum Diskussionsthema. Tausende Nutzer reagierten, Hunderte kommentierten.

Das Netz ist gespalten

Symbilbild © Getty Images

Viele Kommentatoren zeigen Verständnis für den Frust der Passagierin. Sie betonen, dass Sicherheitsvorschriften an Bord für alle gelten und ein Flugzeug erst starten darf, wenn alle Passagiere ordnungsgemäß angeschnallt sind.

Andere stellen sich hingegen auf die Seite der Eltern. Kleinkinder könnten in einer ungewohnten Umgebung wie einem Flugzeug schnell überfordert sein. Wutanfälle und Trotzreaktionen seien in diesem Alter nichts Ungewöhnliches und selbst erfahrene Eltern hätten darauf nicht immer Einfluss.

Kinderfreie Flüge?

Die Diskussion hat damit erneut die Frage aufgeworfen, ob Airlines künftig Flüge oder zumindest eigene Bereiche nur für Erwachsene anbieten sollten. Komplett kinderfreie Linienflüge gibt es derzeit zwar nicht, einige Fluggesellschaften bieten jedoch bereits sogenannte Adults-Only-Zonen gegen Aufpreis an.