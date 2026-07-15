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Konkurrenzprodukt

Syngenta verklagt BASF wegen mutmaßlicher Patentverletzung

BASF-Logo und Slogan auf Smartphone vor abstraktem, blauem Hintergrund mit Kurvendiagrammen.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Der Agrarkonzern Syngenta hat BASF im US-Bundesstaat Delaware wegen einer mutmaßlichen Patentverletzung verklagt.
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In der am Mittwoch veröffentlichten Klageschrift wirft Syngenta dem deutschen Chemiekonzern vor, mit dem neuen Mais-Herbizid Ridivex ein Patent auf das Konkurrenzprodukt Storen zu verletzen. Dabei gehe es um die chemische Formel für einen Unkrautvernichter, der mit einem Schutzstoff für die Nutzpflanzen kombiniert sei.

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Syngenta rechnet nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen mit der Zulassung von Ridivex durch die US-Umweltschutzbehörde EPA. Das Unternehmen beantragte vor Gericht, die Markteinführung in den USA zu stoppen, und verlangte Schadenersatz in nicht bezifferter Höhe.

BASF teilte mit, man habe die am Dienstag eingereichte Klage zur Kenntnis genommen und prüfe diese. Von Syngenta lag zunächst keine weitere Stellungnahme vor.

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