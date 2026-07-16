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Mord in NÖ

Leiche in Keller versteckt: Freund (47) angeklagt

Ein Foto des Paares in guten Zeiten. Das Haus, in dem der mutmaßliche Mord passierte.
© Viyana Manset Haber, privat
Dem Niederösterreicher wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin im Streit mit einem Seil erdrosselt zu haben
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NÖ. Nach dem Femizid an der 36-jährigen Joyce Samantha P. im Bezirk Mistelbach hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg Mordanklage gegen Stefan S. (47) eingebracht. Dem Niederösterreicher wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit mit einem Seil erdrosselt zu haben.

Der 47-Jährige gestand die Tat sowohl unmittelbar nach seiner Festnahme als auch später bei den Ermittlern. Ein Termin für den Geschworenenprozess steht noch nicht fest.

Leiche acht Tage versteckt

Laut Ermittlungen versteckte Stefan S. die Leiche seiner Partnerin in einem Erdkeller auf dem Grundstück eines gemieteten Hauses im Helenenthal in Wilfersdorf. Erst acht Tage später soll er einem Freund telefonisch die Tat gestanden haben.

Dieser verständigte schließlich die Polizei. Bei seiner Einvernahme behauptete der 47-Jährige, von der Frau zuvor mit einem Messer angegriffen worden zu sein. Tatsächlich wurden an seinem Rücken zwei oberflächliche Stichverletzungen festgestellt. An der Wohnadresse hatte es bereits mehrfach Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt gegeben. Das Paar galt im Ort als schwierig und soll sich in der Drogenszene bewegt haben.

Prozess noch ohne Termin

Die Mordanklage ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Deshalb wurde bislang auch kein Termin für den Geschworenenprozess am Landesgericht Korneuburg festgelegt.

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