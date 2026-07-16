"Aufgebrachte" Vogelspinne in Wohnung ausgebüxt

Der Besitzer des Tieres schlug Alarm, nachdem die Spinne plötzlich verschwunden war.

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OÖ. Ein ungewöhnlicher Tierrettungseinsatz hat sich am Mittwochnachmittag in Wels-Vogelweide abgespielt. Die Feuerwehr wurde in die Wohnung eines Mehrparteienhauses gerufen, nachdem eine Vogelspinne aus ihrem Terrarium entkommen war. Laut dem Besitzer war das Tier ausgebüxt und zunächst spurlos verschwunden.

Intensive Suche in der Wohnung

Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine Vogelspinne handelte, die nach Angaben ihres Halters "sehr aufgebracht" gewesen sein soll. Gemeinsam mit dem Wohnungsbesitzer begannen die Einsatzkräfte eine intensive Suche. Um jedes mögliche Versteck zu kontrollieren, wurde sogar ein Möbelstück teilweise zerlegt. Schließlich entdeckten die Helfer die Spinne in ihrem Versteck.

Das Tier konnte schließlich unverletzt eingefangen und wieder sicher untergebracht werden.

Für Menschen bestand zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefahr. Nach dem erfolgreichen Tierrettungseinsatz rückte die Feuerwehr wieder ab.