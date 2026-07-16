Weltberühmter "Vokuhila- Löwe" ist tot

Der afrikanische Löwe Hang Hang, der mit seiner außergewöhnlichen "Vokuhila-Mähne" Millionen Menschen begeisterte, ist tot. Das Tier starb am 14. Juli im Guangzhou Zoo in China im Alter von 17 Jahren.

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Hang Hang wurde weltweit bekannt, weil seine Mähne aussah, als hätte sie ein Friseur gestylt. Wegen seines markanten Ponys erhielt er den Spitznamen "Bangs Lion". Im Netz verglichen ihn viele mit Joe Exotic aus der Netflix-Serie Tiger King oder sogar mit den Beatles.

Seine Frisur sorgte für Diskussionen

Immer wieder wurde spekuliert, der Zoo habe dem Löwen seine auffällige Frisur geschnitten. Die Tierpfleger wiesen das jedoch entschieden zurück. Laut ihren Angaben entstand der Look ganz natürlich: Die hohe Luftfeuchtigkeit in Guangzhou ließ die Mähne aufquellen, anschließend soll Hang Hang sie mit seinen Pfoten und seiner Zunge selbst in Form gebracht haben. Ein Zoo-Sprecher erklärte damals: "Wir würden niemals einem Löwen die Haare schneiden. Seine Frisur war ein Werk der Natur."

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Trotzdem glaubten viele Besucher diese Erklärung nicht. Einige behaupteten, der Löwe habe wenige Tage zuvor noch eine ganz normale Mähne getragen.

Publikumsliebling bis zuletzt

Hang Hang wurde 2009 in Hangzhou geboren und lebte seit 2022 im Guangzhou Zoo. Mit seiner außergewöhnlichen Erscheinung entwickelte er sich rasch zum Publikumsmagneten und lockte zahlreiche Besucher an. Nun trauern Fans weltweit um den wohl berühmtesten Löwen mit der außergewöhnlichsten Mähne.