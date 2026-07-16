Schwere Vorwürfe
Rassismus-Eklat: Marktamtsleiter tritt zurück
Die Magistratsdirektion der Stadt Wien teilte gestern Abend in einer Presseaussendung mit, dass der Leiter der MA 59 Andreas Kutheil ersucht hat, aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung von dieser Funktion enthoben zu werden. Bis auf Weiteres übernimmt Abteilungsleiter-Stellvertreter Christian Seiringer.
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Kutheil sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert, die von Sexismus über Rassismus bis hin zu Mobbing reichen. Die Magistratsdirektion wird in ihren aktuell stattfindenden Erhebungen den vorliegenden Informationen, Hinweisen und Vorwürfen nachgehen, wie es heißt. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse gilt die Unschuldsvermutung. Andreas Kutheil tritt zurück.
Klima der Angst
Im Zentrum der Aufregung stehen Beschwerden mehrerer Mitarbeiter gegen den langjährigen Marktamts-Chef. Demnach soll es innerhalb der Behörde zu einem belastenden Arbeitsumfeld gekommen sein. Laut Medienberichten hätten Beschäftigte über Druck, Mobbing sowie sexistische und rassistische Vorfälle geklagt. Mehrfach wurde deshalb auch der Unabhängige Bedienstetenschutz der Stadt Wien eingeschaltet.
Die Vorwürfe sorgen seit Tagen für reichlich Zündstoff. Die betroffenen Mitarbeiter schilderten einen Arbeitsalltag, der von Unsicherheit und Anspannung geprägt gewesen sein soll - sogar von einem "Klima der Angst" ist die Rede. Kutheil steht seit acht Jahren an der Spitze der MA 59 und trägt Verantwortung für rund 220 Beschäftigte. Die Anschuldigungen wiegen daher besonders schwer. Brisant ist der Fall auch wegen seiner politischen Dimension. Kutheil wurde einst unter der damaligen zuständigen Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bestellt.
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