Donauinsel wird zur Konzert- und Partyzone

Die Spannung steigt. Am Freitag fällt der Startschuss zum "4. Donauinsel Open Air". Das Line-up ist vollgepackt mit 55 internationalen Acts aus den 80ern, 90ern, 2000ern und von heute.

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Auf die 100.000 Besucher wartet am 17. Juli mit "Baller Island" der erste Partykracher, wenn Kultstar Mickie Krause und andere schmerzfreie Stimmungskanonen die Bühne stürmen. Nach dem Mann mit der markanten Frisur folgen das schrille Duo Mütze Katze, Powerfrau Marry, Newcomer Julian Sommer, das heimische Partyduo Chip & Dale, Ina und Nancy. Damit ist der Partyreigen aber noch lange nicht vorbei: Es folgen die Zipfelbuben, Matty Valentino, Isi Glück, Julian Benz, Frenzy und Lorenz Büffel. Sollte noch Restenergie beim Publikum vorhanden sein, kann diese gleich am nächsten Tag verbraucht werden, wenn am 18. Juli mit "It’s My Life" das große 90er Festival des Landes startet.

Mickie Krause macht die Insel zur Party-Playa. © Getty Images

90er-Wahninn auf der Insel

Den Auftakt machen die Vengaboys, gefolgt von Loona, der Fun Factory den unvergesslichen Snap! und Culture Beat. Die Brücke zu den großen Trance Klassikern schlägt DJ Quicksilver, und Kitzbühels Exportschlager Haddaway. Es folgen Oli.P, East 17, der singende Zahnarzt Dr. Alban und Whigfield. Den energetischen Schlusspunkt setzt schließlich Dune, um die Fans mit einer ordentlichen Portion Adrenalin aus dieser 90er-Zeitschleife zu holen.

Weltstars im Doppelpack

Roxette feiern Österreich-Comeback mit der "Live – Back Again Tour". © Redferns

Mit mehr als 80 Millionen verkauften Tonträgern waren Marie Fredriksson und Per Gessle alias Roxette die größte schwedische Hitmaschine seit ABBA. Nach dem tragischen Tod von Marie im Jahr 2019 kehrt Gessle elf Jahre nach dem letzten Roxette Konzert mit neuer Sängerin Lena Philipsson am 22. Juli mit der "Live – Back Again Tour" nach Österreich zurück. Der Anheizer an diesem Abend kommt aus Österreich, wird doch James Cottriall die Fans auf dieses denkwürdige Konzert einstimmen.

Mit unglaublichen 10 Milliarden Streams zählt Rita Ora zu den erfolgreichsten Pop Ikonen unserer Zeit. Am 23. Juli kehrt sie für ein exklusives Konzert auf die Donauinsel zurück. Neben ihrer Musik ist sie als Schauspielerin und TV Jurorin weltweit präsent und gilt als Fashion und Lifestyle Ikone. Das Wiener Publikum darf sich auf neue Songs freuen, denn Ora arbeitet an ihrem nächsten Album. Als hochkarätige Vorbands heizen Milow und Leony die Stimmung an. Damit wird der Abend zu einem der musikalischen Höhepunkte des Sommers.

Mehr Kult geht nicht

Das "Forever Young" Festival bringt am 24. Juli die goldene Popära der 80er zurück auf die Donauinsel. Das Line up vereint die prägenden Ikonen des Jahrzehnts. Alphaville stehen für den charakteristischen Synthie Sound der Ära. Kim Wilde zählt zu den stilbildenden Pop Persönlichkeiten der 80er. Paul Young bleibt auch nach Jahrzehnten eine feste Größe auf internationalen Bühnen.

Ein emotionaler Moment erwartet das Publikum mit Midge Ure, der mit "Vienna" sogar der Bundeshauptstadt ein musikalisches Popdenkmal für die Ewigkeit gesetzt hat. Camouflage liefern kühlen, minimalistischen Synth Pop. John Parr sorgt für kraftvolle Rock Energie. Carol Decker von T’Pau bringt ihre markante Stimme auf die Insel. Und der unvergleichliche Limahl entführt mit seiner Samtstimme in die fantastischen Welten der "Unendlichen Geschichte".

Großes Finale am 25. Juli

Millenium Beats“ vereint die prägenden Ikonen und Pioniere der Eurodance , Trance und HandsUp Ära. Darius & Finlay eröffnen den Abend mit energiegeladenem Club Sound. Der schwedische Superstar Basshunter bringt die frühen Internet und Millennium Vibes zurück. Die Eurodance Größen Groove Coverage sorgen für melodische Höhepunkte. Techno Legende Mark’Oh liefert nostalgische Rave Momente. Das italienische Duo Marvin & Andrea Prezioso bringt internationales Club Flair. Shaun Baker schraubt das Energielevel weiter nach oben. Starsplash und Special D. sorgen für treibende Party Atmosphäre. Brooklyn Bounce bringen den unverkennbaren Progressive Sound zurück nach Wien. Zum Abschluss heizen Jan Wayne feat. Charlene, Lasgo, Floorfilla und Aquagen die Donauinsel ein letztes Mal so richtig auf.