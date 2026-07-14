"3SI" verlängert Gebühren-Aktion: Kunden sparen bis zu 25.000 Euro

Die gesetzliche Gebührenbefreiung beim Immobilienkauf ist zwar ausgelaufen, doch die 3SI Immogroup verlängert ihre eigene Aktion und übernimmt bei ausgewählten Wohnungen weiterhin Kaufnebenkosten von bis zu 25.000 Euro.

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Wer sich den Traum von der Eigentumswohnung erfüllen möchte, kann jetzt noch einmal kräftig sparen. Die Wiener 3SI Immogroup setzt nach dem Ende der staatlichen Gebührenbefreiung ein deutliches Zeichen und übernimmt bei ausgewählten Wohnungen weiterhin die Grundbuch- und Pfandrechteintragungsgebühren. Die Aktion läuft noch bis 31. August 2026 und soll sowohl Eigennutzern als auch Anlegern den Immobilienkauf erleichtern.

Die Symbiose verkörpert urbanes Wohnen in seiner schönsten Form im Herzen von Hütteldorf. © © 3SI Immogroup | JAMJAM

"Der Kauf einer Wohnung ist für viele Menschen eine der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens. Gerade deshalb möchten wir den Weg ins Eigentum aktiv erleichtern und die finanzielle Belastung beim Erwerb reduzieren. Mit unserer Gebühren-Aktion schaffen wir einen spürbaren Mehrwert und geben den Vorteil der ausgelaufenen gesetzlichen Regelung direkt an unsere Kunden weiter", erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Finanzieller Anreiz für Eigentum

Das Familienunternehmen verlängert die Aktion nicht nur um zwei Monate, sondern weitet sie auch aus. Erstmals gilt die Gebührenbefreiung für Wohnungen mit einem Listenpreis von bis zu 1,5 Millionen Euro. Dadurch steigt die mögliche Ersparnis auf bis zu 25.000 Euro pro Wohnung. Im Unterschied zur früheren staatlichen Regelung kann der Vorteil außerdem auch beim Kauf mehrerer Wohnungen genutzt werden.

Die Gebühren-Aktion gilt für ausgewählte, entsprechend gekennzeichnete Eigentumswohnungen der 3SI Immogroup. Voraussetzung ist, dass das Kaufangebot zwischen 1. Juli und 31. August eingeht und Kaufvertrag sowie Zahlung spätestens bis 15. September 2026 abgeschlossen sind. Damit bietet das Unternehmen Kaufinteressenten auch nach dem Auslaufen der gesetzlichen Förderung einen finanziellen Anreiz für den Schritt ins Eigentum.

"Wir beobachten aktuell eine sehr stabile Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum. Gleichzeitig achten Käufer verständlicherweise stärker auf ihre Gesamtkosten. Genau hier setzt unsere Aktion an. Wer sich jetzt für eine Immobilie entscheidet, kann von einer erheblichen finanziellen Entlastung profitieren und gleichzeitig in einen nachhaltigen Sachwert investieren", so Schmidt.