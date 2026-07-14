Fieser Gold-Betrug - Wer kennt diese beiden Personen?

Nach einem dreisten Gold-Betrug auf der Thaliastraße sucht die Wiener Polizei nach zwei Verdächtigen. Die Männer verkauften einem Opfer vermeintliches Feingold für tausende Euro.

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Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Jänner um 10.40 Uhr in der Thaliastraße im 16. Bezirk. Bei einem vereinbarten Treffen kam es zwischen dem späteren Opfer und zwei bislang unbekannten Männern zu dem mutmaßlichen Gold-Betrug. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Tatverdächtigen boten dem Käufer vermeintliches Feingold im Wert von mehreren tausend Euro an.

Fahndungfoto © LPD Wien

Fahndungfoto © LPD Wien

Ablenkung bei der Übergabe

Einer der Männer lenkte den Käufer während der Verhandlung gezielt ab. In der Zwischenzeit tat der zweite Verdächtige so, als würde er ein echtes Testplättchen aus einer der angebotenen Metallplatten herausschneiden. Dieses Stück hielt er jedoch unter den Platten verborgen und händigte es schließlich dem Opfer aus. Der ahnungslose Käufer ließ die Probe auf ihre Echtheit prüfen und übergab den Tätern anschließend die vereinbarte Summe in bar. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Metallplatten völlig wertlos und lediglich vergoldet waren.

Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen nach dem Gold-Betrug konnten Bilder der beiden mutmaßlichen Betrüger gesichert werden. Bei den gesuchten Männern handelt es sich laut Behörden vermutlich um rumänische Staatsbürger im Alter zwischen 40 und 55 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien bittet die Polizei nun um die Veröffentlichung der Fotos. Sachdienliche Hinweise, auch vertraulich, werden an das Landeskriminalamt Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25800 oder 01-31310-25511 erbeten.