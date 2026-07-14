Tatort 20. Bezirk
Rätsel um Schüsse auf Geschäftslokal in Wien
Montagnacht um 4 Uhr kam es im 20. Bezirk zu einem Polizeieinsatz nach einer Schussabgabe. Zeugen nahmen in der Nacht mehrere Schüsse wahr und verständigten umgehend die Polizei. Die einschreitenden Beamten stellten an der Tatörtlichkeit am Eingangsbereich eines Geschäftslokals mehrere Einschusslöcher fest.
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Spurensuche vor Ort
Neben den Schäden am Gebäude entdeckten die Polizisten auch mehrere Patronenhülsen. Diese wurden von den Einsatzkräften aufgefunden und für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Tatverdächtige konnten im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung im betroffenen Gebiet allerdings nicht mehr angetroffen werden.
Landeskriminalamt ermittelt weiter
Wer für die Schüsse auf Geschäftslokal verantwortlich ist und warum auf das Gebäude gefeuert wurde, ist Gegenstand der laufenden Erhebungen. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zu dem nächtlichen Vorfall im 20. Bezirk übernommen.
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