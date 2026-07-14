Spionage in Wien
Putins Hacker stecken hinter Angriff auf Ministerium
Aus Protest gegen einen großen Cyber-Angriff auf das österreichische Außenamt im Jänner 2020 hat Österreich den russischen Botschafter einbestellt. Denn inzwischen wurde bestätigt: Hinter der Attacke steckte die russische Hacker-Gruppe "Turla". Das berichtet "Die Presse" online. Turla ist eine der bekanntesten Hackergruppen des russischen Inlandsnachrichtendienstes FSB.
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Bei der damaligen Attacke standen die IT-Systeme des Ministeriums im Visier der Hacker. Sie sollten angeblich interne Informationen mit Russland-Bezug stehlen.
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