Putins Hacker stecken hinter Angriff auf Ministerium

Jetzt ist es bestätigt: Hinter dem Cyber-Angriff auf das österreichische Außenministerium im Jahr 2020 steckte die russische Hacker-Gruppe "Turla".

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Aus Protest gegen einen großen Cyber-Angriff auf das österreichische Außenamt im Jänner 2020 hat Österreich den russischen Botschafter einbestellt. Denn inzwischen wurde bestätigt: Hinter der Attacke steckte die russische Hacker-Gruppe "Turla". Das berichtet "Die Presse" online. Turla ist eine der bekanntesten Hackergruppen des russischen Inlandsnachrichtendienstes FSB.

Bei der damaligen Attacke standen die IT-Systeme des Ministeriums im Visier der Hacker. Sie sollten angeblich interne Informationen mit Russland-Bezug stehlen.

Mehr Infos in Kürze ...