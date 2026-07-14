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Spionage in Wien

Putins Hacker stecken hinter Angriff auf Ministerium

Person mit Kapuzenpulli arbeitet an Laptop mit Code auf mehreren Bildschirmen in dunklem Raum.
© Getty Images
Jetzt ist es bestätigt: Hinter dem Cyber-Angriff auf das österreichische Außenministerium im Jahr 2020 steckte die russische Hacker-Gruppe "Turla".
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Aus Protest gegen einen großen Cyber-Angriff auf das österreichische Außenamt im Jänner 2020 hat Österreich den russischen Botschafter einbestellt. Denn inzwischen wurde bestätigt: Hinter der Attacke steckte die russische Hacker-Gruppe "Turla". Das berichtet "Die Presse" online. Turla ist eine der bekanntesten Hackergruppen des russischen Inlandsnachrichtendienstes FSB.

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Bei der damaligen Attacke standen die IT-Systeme des Ministeriums im Visier der Hacker. Sie sollten angeblich interne Informationen mit Russland-Bezug stehlen.

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