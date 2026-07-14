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Parteienförderung

Denglers brisante 330-Millionen-Euro-Liste

Aaron Brüstle
von
Veit Dengler im TV-Interview bei “Fellner! LIVE” vor Stadtpanorama im Studio.
© oe24.TV
Der Ex-Neos-Abgeordnete Veit Dengler hat vor seinem Rauswurf die Parteienförderung in Österreich kritisiert. Die Förderung liegt laut ihm deutlich über der Viertelmilliarde Euro, die oft genannt wird. Die Förderung ist fünf Mal so hoch wie im EU-Schnitt.
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Die Zahlen sind ein Knaller. Auf Basis der von Veit Dengler vorgelegten Analyse ergibt sich eine sehr hohe österreichische Parteienförderung.

Während die Politik stolz von "Transparenz" schwafelt, zeigt Denglers akribische Recherche ein anderes Bild. Die oft genannten 273 Millionen Euro, so der Abgeordnete, sind nur die halbe Wahrheit.

Die oft zitierte Summe von 273 Millionen Euro ist laut Dengler nicht vollständig, da sie Förderungen für die Fraktionen in den Wirtschafts- und Arbeiterkammern sowie die millionenschweren Zuschüsse auf Gemeinde- und Bezirksebene ausklammert.

Unter Einbeziehung aller Kanäle ergibt sich ein weitaus höheres Gesamtvolumen von mehr als 330 Millionen Euro im Jahr an Parteienförderung.

Österreich: Der Champion der Staatsfinanzierung

Auch in Sparzeiten leistet sich Österreich weiterhin eine sehr hohe Parteienförderung: Insgesamt kommt Dengler für 2024 und 2025 auf jeweils mehr als 330 Millionen Euro im Jahr an Parteienförderung: "Das ist fünf Mal so hoch wie im EU-Schnitt."

Österreich ist in der Parteienfinanzierung tatsächlich ein Champion. Pro Wahlberechtigtem gibt Österreich mehr als das Fünffache dessen aus, was im europäischen Schnitt üblich ist.

Andreas Hanger von der Volkspartei verteidigte die hohe Summe in der ZIB: "Demokratie darf uns etwas wert sein." Die Dengler-Liste (siehe unten) zeigt zumindest auf, dass in Sparzeiten auch bei der Parteienförderung Einsparmöglichkeiten da wären, meint der Autor gegenüber oe24.

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Die brisante Liste zur Parteienförderung

Tabelle zeigt jährliche staatliche Förderungen für Parteien, Klubs und Kammern 2015–2025 in Millionen Euro.
Denglers brisante 330-Millionen-Euro-Liste © Veit Dengler

Dengler, der über sein Aus bei den NEOS im oe24.TV-Interview ausführlich spricht, erklärt das Parteienförderungs-System für "unanständig und demokratiegefährdend" . Es schaffe Anreize für Stillstand, verhindert echten Wettbewerb und mache die Parteien zu reinen Staatsapparaten, die sich nicht mehr um die Unterstützung der Bevölkerung bemühen müssten.

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