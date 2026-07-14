Geheim-Projekt
Wahlbündnis: Irres Gerücht um Kurz, Dornauer und Mateschitz
Wie von oe24 berichtet, soll im engsten Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz immer wieder ein Polit-Comeback via "Liste Kurz" oder "Wahlplattform" angedacht werden. Auch ein "Antreten mit der ÖVP" sei nicht ganz ausgeschlossen, berichten Insider.
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Angeheizt wurden die Gerüchte zuletzt durch ein publik gewordenes Treffen von Kurz mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Auch mit dem Unternehmer Stephan Zöchling - er gilt als potentieller Unterstützer - soll sich Kurz getroffen haben.
Auch Mateschitz soll Projekt unterstützen
Nun mischt offenbar auch noch Tirols Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer mit. Denn auch er soll offenbar Interesse an einem Wahlbündnis rund um Kurz haben. "Wir sind im Austausch und führen natürlich politische Gespräche", erklärt Dornauer gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Dornauers Lebensgefährtin, Eva Schütz, könnte als Bindeglied fungieren.
Wie die "TT" zudem berichtet, soll sogar Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz das Projekt wohlwollend unterstützen.
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