Wahlbündnis: Irres Gerücht um Kurz, Dornauer und Mateschitz

Schmieden Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Tirols Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer ein neues Wahlbündnis? Auch Mateschitz soll das Projekt wohlwollend unterstützen.

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Wie von oe24 berichtet, soll im engsten Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz immer wieder ein Polit-Comeback via "Liste Kurz" oder "Wahlplattform" angedacht werden. Auch ein "Antreten mit der ÖVP" sei nicht ganz ausgeschlossen, berichten Insider.

Tirols Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Angeheizt wurden die Gerüchte zuletzt durch ein publik gewordenes Treffen von Kurz mit FPÖ-Chef Herbert Kickl. Auch mit dem Unternehmer Stephan Zöchling - er gilt als potentieller Unterstützer - soll sich Kurz getroffen haben.

Mark Mateschitz und Victoria Swarovski. © APA/ERWIN SCHERIAU

Auch Mateschitz soll Projekt unterstützen

Nun mischt offenbar auch noch Tirols Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer mit. Denn auch er soll offenbar Interesse an einem Wahlbündnis rund um Kurz haben. "Wir sind im Austausch und führen natürlich politische Gespräche", erklärt Dornauer gegenüber der "Tiroler Tageszeitung". Dornauers Lebensgefährtin, Eva Schütz, könnte als Bindeglied fungieren.

Wie die "TT" zudem berichtet, soll sogar Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz das Projekt wohlwollend unterstützen.