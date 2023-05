Die USA und Kanada haben bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland jeweils den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert.

Die US-Amerikaner setzten sich am Montag in der Österreich-Gruppe A gegen Deutschland dank eines starken Schlussdrittels mit 3:2 (0:0,1:2,2:0) durch. Für das deutsche Team setzte es zum dritten Mal eine knappe Niederlage gegen ein Top-Team. Die Kanadier gewannen in der Gruppe B gegen die Slowakei mit 2:1 nach Penaltyschießen.