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Krawall Bar Summer Pop-Up im Wiener Innenhof

Viele junge Menschen feiern und trinken Cocktails bei einer Sommer-Pop-up-Bar im Freien.
© Instagram/krawall.bar
Zehn Stunden Kulinarik, Drinks und Live-Musik in der Weihburggasse.
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Wer am Samstag, den 25. Juli, noch einen Spot im Terminkalender frei hat, sollte sich das "Krawall Bar Summer Pop-Up" in der Weihburggasse 21 nicht entgehen lassen. Von 12 bis 22 Uhr serviert "Das Drittl" mitten in einem originären Wiener Innenhof kulinarische Schmankerln zu Live-Musik - österreichisch, zeitgemäß und voller Überraschungen. Für coole Drinks und Erfrischungen sorgt das Team der Krawall Bar.

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