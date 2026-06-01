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Sensationsfund

Nach 50 Jahren: Fischer angelt Kult-Auto aus Donau

Donau
© THW Neu-Ulm
Beim Fischen in der Donau stieß ein Angler auf eine echte Überraschung: Ein historischer Opel Manta lag jahrzehntelang unentdeckt am Grund und wurde nun in einer aufwendigen Aktion geborgen.
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Am Samstag staunten die Einsatzkräfte in Neu-Ulm nicht schlecht, als sie statt Fischen ein echtes Kultauto am Haken hatten.

Ein Fischer hatte den außergewöhnlichen Fund zuvor mit einem Echolot in rund furchterregenden fünf Metern Tiefe entdeckt. Die Wasserwacht, die DLRG und das Technische Hilfswerk rückten daraufhin zu einer groß angelegten Bergungsaktion an. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen und einem Boot vor Ort, um das Wrack zu sichern.

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Schwierige Bergung am Fluss

Zuerst hoben die Taucher das Auto mithilfe eines Luftkissens an. Anschließend wurde der Wagen an einem schweren Kran gesichert und erfolgreich an das Ufer gezogen. Laut den Helfern handelte es sich um eine echte Präzisionsarbeit unter schwierigen Bedingungen. Es wird vermutet, dass der gefundene Opel Manta aus den 1970er-Jahren stammt und bereits seit über 50 Jahren auf dem Grund der Donau lag.

Polizei startet die Ermittlungen

Die Polizei hat den Fall übernommen und untersucht nun, wie das Fahrzeug im Wasser landen konnte. Da die Beamten die Fahrzeug-Identifikationsnummer sowie das Kennzeichen im Wrack sicherstellen konnten, gibt es konkrete Hinweise zur Aufklärung. Das Modell galt besonders in den 1980er-Jahren als absoluter Kult und lief bis 1988 vom Band. Gut erhaltene Exemplare sind heute wertvolle Sammlerstücke. Dem frisch geborgenen Fahrzeug wird dieser Oldtimer-Status aufgrund des schlechten Zustands jedoch verwehrt bleiben.

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