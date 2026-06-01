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Kurioses Verbot

An Münchner Schule: Zahnstocher sind tabu!

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Ein ungewöhnliches Verbot sorgt derzeit an einer Münchner Schule für Aufsehen. Ausgerechnet Zahnstocher dürfen nicht mehr aufs Schulgelände gebracht werden.
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An der Carl-von-Linde-Realschule in München gilt seit Kurzem ein strenges Verbot für Zahnstocher auf dem gesamten Schulgelände. Was zunächst kurios klingt, hat einen ernsten Hintergrund.

Neuer Nikotin-Trend sorgt für Sorgen

Nach Angaben der Schule wurden bei Schülern vermehrt sogenannte Nikotin-Zahnstocher entdeckt. Die kleinen Holzstäbchen sind mit Nikotin versetzt und werden ähnlich wie Nikotinbeutel konsumiert. Experten warnen vor den gesundheitlichen Risiken und dem möglichen Suchtpotenzial.

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Da sich die speziellen Zahnstocher optisch kaum von gewöhnlichen Varianten unterscheiden, entschied sich die Schulleitung für einen radikalen Schritt.

Schule zieht klare Grenzen

Künftig sind sämtliche Zahnstocher auf dem Gelände verboten. Die Regel gilt unabhängig davon, ob die Produkte Nikotin enthalten oder nicht. Die Schule begründet die Maßnahme damit, dass eine Kontrolle ansonsten kaum möglich ist.

"Wir müssen die Sicherheit aller Schülerinnen und Schüler gewährleisten – und dazu gehört auch, ungewöhnliche Gefahrenquellen konsequent zu unterbinden", heißt es aus der Schule.

© Getty Images

Auch die Eltern wurden über das Verbot informiert und gebeten, ihre Kinder über die Gefahren von nikotinhaltigen Produkten aufzuklären.

Gesundheitsschutz im Fokus

Mit dem Verbot möchte die Schule verhindern, dass sich der Trend unter Jugendlichen weiter verbreitet. Unterstützung erhält sie dabei auch von Bildungsexperten, die vor einer zunehmenden Verharmlosung warnen.

Laut BfR gibt es diese Alternative zu Zigaretten zwar bereits seit bis zu 15 Jahren, doch die Nachfrage ist erst Ende 2025 stark gestiegen.

Das ungewöhnliche Zahnstocher-Verbot zeigt, mit welchen Herausforderungen Schulen im Umgang mit neuen Jugendtrends mittlerweile  konfrontiert sind.

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