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Tödlicher Unfall! Polizeiauto erfasst Fußgänger

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Am frühen Samstagmorgen passierte in Hanau (Hessen) ein schrecklicher Unfall. Ein Streifenwagen der Polizei erfasste einen Fußgänger, der Mann verstarb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.
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Der Transporter der Polizei war laut Staatsanwaltschaft Hanau und Hessischem Landeskriminalamt (LKA) gegen 4:30 Uhr auf der Auheimer Straße unterwegs. "In dem Streifenwagen saßen zu dem Zeitpunkt zwei Polizeibeamte", so LKA-Sprecher Benedikt Bachmann zu deutschen BILD-Zeitung. Ob sie sich auf einer Einsatzfahrt befanden, blieb unbeantwortet. "Durch die Polizeibeamten des Streifenwagens und den alarmierten Rettungsdienst wurde umgehend Erste Hilfe geleistet, dennoch verstarb der Mann an der Unfallstelle", heißt es im Bericht der Ermittler.

Kein Gehweg an Unfallstelle

Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, muss noch abschließend untersucht werden. Das Hessische Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Auheimer Straße wurde für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt, der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. Ermittler dokumentierten den tödlichen Zusammenstoß vor Ort.

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Die Stelle, an der der Mann von dem Streifenwagen erfasst wurde, liegt in einer Kurve. Einen Gehweg gibt es in dem betroffenen Bereich nicht. Zum Alter des tödlich erfassten Mannes wollte der LKA-Sprecher vorerst keine Angaben machen. Das Landeskriminalamt in Hessen bittet Zeugen, die Informationen zum Hergang des Unfalls geben können, sich dringend zu melden

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