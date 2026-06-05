SO viel kostet Deutschlands teuerste Villa

Die jüngst teuerste Luxus-Villa Deutschlands steht vor einem Riesen-Problem: Für das Alexandrinen-Cottage an der Ostsee gibt es überraschend keine gültige Baugenehmigung mehr.

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Für sagenhafte 40 Millionen Euro bot der Luxus-Makler Engel & Völkers das Alexandrinen-Cottage an der Steilküste von Heiligendamm an der Ostsee zum Kauf an. 18 Zimmer und rund 1500 Quadratmeter Wohnfläche mit unverbaubarem Meerblick sollten betuchte Käufer anlocken.

Doch das Interesse blieb aus, und mittlerweile ist der Prachtbau vorübergehend vom Markt genommen. Der Grund dafür überrascht Experten und auch Immobilien-Fans in Österreich gleichermaßen: Für das geschichtsträchtige Gebäude gibt es aktuell überhaupt keine gültige Genehmigung für Bauarbeiten mehr. Der Landkreis Rostock bestätigte offiziell, dass die Erlaubnis bereits im Februar abgelaufen ist.

Wichtige Erlaubnis fehlt komplett

Landkreis-Pressesprecherin Juliane Hinz erklärte dazu: "Wir wissen nicht, warum der Eigentümer, Herr Jagdfeld, die Baugenehmigung nicht verlängert hat. Er will dies wohl jetzt nachholen. Bei uns ist bislang aber noch nichts eingegangen", wie die deutsche Bild schreibt . Ohne diese Dokumente ist die geschichtsträchtige Luxus-Villa für potenzielle Investoren im Moment deutlich weniger wert und schlicht uninteressant. Der Immobilienunternehmer Anno August Jagdfeld hatte das 186 Jahre alte Cottage im Juni 1996 als Teil eines Ensembles aus 25 Immobilien für rund 2,5 Millionen D-Mark erworben. Ursprünglich wollte er es als Logierhaus für seine eigene Familie herrichten, was jedoch nie passierte. Vor rund drei Jahren scheiterte schließlich der Versuch, das stark sanierungsbedürftige Objekt zu verkaufen.

Sanierung kostet viele Millionen

Das Anwesen, das einst Großherzog Paul Friedrich seiner Gattin Alexandrine von Preußen schenkte, steht seit Langem leer. Christian Plöger, Sprecher der Jagdfeld-Gruppe, äußerte sich zur aktuellen Situation: "Es ist richtig, dass die Baugenehmigung erloschen ist. Das Alexandrinen-Cottage ist vorübergehend vom Markt genommen, bis eine neue Baugenehmigung vorliegt. Sodann wird ein neuer Preis festgelegt". Wie viel Geld ein neuer Eigentümer in die Hand nehmen muss, steht noch nicht genau fest. Die Kosten für die notwendigen Arbeiten hängen stark von den Wünschen des Käufers ab, allerdings bildet ein Betrag von 10 Millionen Euro hierbei wohl die absolute Untergrenze.

Lange Wartezeit wird erwartet

Bis eine neue Erlaubnis vorliegt, könnte viel Zeit vergehen. Zwar muss laut Landkreis-Sprecherin Hinz normalerweise binnen drei Monaten über einen Antrag entschieden werden, doch wegen des Denkmalschutzes ist diesmal mit einer deutlich längeren Bearbeitungszeit zu rechnen.