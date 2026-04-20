Leiche im Kofferraum: Mordanklage gegen Musiker D4vd

Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Auto in Los Angeles ist der US-Rapper D4vd wegen Mordes angeklagt worden.

Dem 21-Jährigen solle die Anklage noch am Montag eröffnet werden, sagte Staatsanwalt Nathan Hochman vor Reportern. Neben Mord werde dem Musiker unter anderem vorgeworfen, Sex mit seinem minderjährigen Opfer gehabt und die Leiche des Mädchens zerstückelt zu haben.

Im September war die verweste Leiche von Celeste Rivas Hernandez im Kofferraum eines verlassenen Autos in den Hollywood Hills entdeckt worden, einem schicken Stadtteil von Los Angeles. Den Ermittlungsbehörden zufolge war das Mädchen verschwunden, als es 13 Jahre alt war - die Leiche wurde wenige Tage nach Celestes 15. Geburtstag gefunden.

D4vd war 2022 mit dem Tiktok-Hit "Romantic Homicide" bekannt geworden. Dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen David Anthony Burke heißt, droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Aussicht auf Begnadigung.