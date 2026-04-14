Gleiche Kulisse, halber Preis: Die günstige (und leere!) Alternative zur Amalfiküste

Die Amalfiküste steht bei fast jedem Italien-Fan ganz oben auf der Bucketlist. Doch die bittere Realität? Verkehrskollaps, horrende Preise und Touristenmassen, die sich durch enge Gassen schieben. Wer dem Trubel entfliehen will, für den haben wir den ultimativen Geheimtipp.

Wer an Italiens schönste Küsten denkt, dem fallen sofort Namen wie Positano, Amalfi oder Ravello ein. Keine Frage, die Kulisse ist atemberaubend. Doch mit der weltweiten Bekanntheit kommen auch die Schattenseiten. Ein entspannter Aperol Spritz mit Meerblick? Oft nur nach langem Anstehen und zu saftigen Preisen möglich. Was viele nicht wissen: Wer sich nach dieser malerischen Kulisse sehnt, muss seinen Blick auf der Landkarte nur ein kleines Stück weiter nach Süden richten.

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Geheimtipp Cilento

Nur etwa zwei Autostunden südlich des chaotischen Neapels beginnt ein echtes Paradies. Der Cilento, der sogar als Nationalpark zum UNESCO-Welterbe gehört, bietet alles, was das Italien-Herz begehrt: eine dramatische, zerklüftete Küste, versteckte Traumstrände, charmante Fischerdörfer und historische Orte hoch oben in den Bergen. Das Beste daran? Die Preise in den Restaurants und Unterkünften sind hier noch absolut fair.

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Diese Orte im Cilento müssen Sie kennen

Santa Maria di Castellabate

Hier erwarten Sie pastellfarbene Häuser, verwinkelte Gässchen und eine lebendige Uferpromenade, an der man abends bei Gelato und Vino flanieren kann, ganz ohne Platzangst. Wer den perfekten Panoramablick sucht, macht einen Abstecher in das mittelalterliche Dorf Castellabate, das majestätisch über der Küste thront.

Palinuro

Palinuro ist der Place-to-be für alle, die im Urlaub nicht nur auf der Sonnenliege chillen wollen. Das Küstenstädtchen ist berühmt für seine spektakulären Unterwasser-Grotten. Nach einem aufregenden Tag im glasklaren Wasser locken die traumhaften Strände zum Entspannen und das charmante Zentrum mit fantastischen Restaurants.

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Marina di Camerota

Marina di Camerota lockt mit feinen, goldenen Sandstränden, versteckten kleinen Buchten und wilden Felsformationen. Mieten Sie sich ein Boot oder nehmen Sie an einer geführten Tour teil, um die berühmten, leuchtenden Meeresgrotten der Küste zu erkunden. Ein unvergessliches Erlebnis.

Capaccio und Paestum

Capaccio bietet das Beste aus zwei Welten. Auf der einen Seite eine bezaubernde Altstadt auf einem Hügel mit einem Ausblick, der Ihnen den Atem rauben wird. Auf der anderen Seite warten unten in der Ebene die antiken Tempel von Paestum auf Sie. Diese gehören zu den am besten erhaltenen griechischen Ausgrabungsorten in ganz Italien! Egal ob Geschichts-Nerd, Strandliebhaber oder Ruhesuchender, hier wird jeder glücklich.