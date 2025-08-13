Alles zu oe24VIP
Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Aufmacher
© RITZENHOFF / Werbung
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Peach, Hibiskus & Co

Bye-bye Aperol Spritz: Diese Drinks erobern 2025 unsere lauen Sommerabende

13.08.25, 12:31 | Aktualisiert: 13.08.25, 13:31
Teilen

Aperol war gestern – 2025 soll es fruchtiger, rosiger und noch einen Tick frischer auf der Zunge prickeln. Wir zeigen vier überraschende Spritz-Alternativen (zwei mit und zwei ohne Alkohol) plus kleine Einkaufstipps, damit die neuen Sommer-Drinks bei Ihnen Einzug halten können. 

Aperol Spritz ist im Sommer ein echter Klassiker. Aber Klassiker langweilen irgendwann, und dann ploppen neue Varianten auf und mischen die sommerliche Aperitif-Vielfalt gekonnt auf. Ob Balkon, Garten oder After-Work-Sause auf der Terrasse: Wer in diesem Sommer auffallen will, serviert statt des immer gleichen Orange-Lookalikes einen Drink, der frischer, fruchtiger oder einfach anders ist. Lesen Sie weiter – hier kommen die Alternativen, die bei Ihren Gästen garantiert die Geschmacksknospen aufblühen lassen.

Aperol Spritz – das macht das Trendgetränk aus

Der Aperol Spritz hat seine Wurzeln in Norditalien und wurde in seiner heute bekannten Form vor allem an der Adria populär. Sein Siegeszug verdankt er drei Dingen: einer einfachen Zubereitung, der leichten Bitterkeit und einer herrlich Instagram-tauglichen Optik. Klassisch besteht ein Spritz aus einem bitter-süßen Aperitif (wie Aperol oder Campari), Prosecco (oder anderem Schaumwein) und einem Schuss Sodawasser, serviert auf Eis mit einer Orangenscheibe.

Die Mischung ist erfrischend, nicht zu schwer und eignet sich perfekt für laue Abende: genau die Eigenschaften, die ihn zum Dauerbrenner gemacht haben. Trotzdem: Wer Abwechslung will, findet heute viele elegante Varianten, die weniger bitter, fruchtiger oder sogar komplett alkoholfrei daherkommen.

Was Sie für die Spritz-Session brauchen

Damit der neue Lieblingsdrink auch optisch und funktional überzeugt, empfehlen wir ein paar Basics:

  • Frische Zutaten: Zitrone/Limette, Minze oder Basilikum, frische Beeren bzw. Pfirsichscheiben.
  • Passende Gläser: große Wein- oder Aperitifgläser* geben dem Spritz Raum zum Prickeln.

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen RITZENHOFF Aperitif-Glas 2er-Set 500 ml | Serie Sommerrausch

RITZENHOFF Aperitif-Glas 2er-Set 500 ml | Serie Sommerrausch – für 23,15 Euro bei Amazon* 

© RITZENHOFF / Werbung

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen 6x Edelstahl-Eiswürfel, wiederverwendbar

6x Edelstahl-Eiswürfel, wiederverwendbar – für 11,99 Euro bei Ebay* 

© COM-FOUR / Werbung

  • Strohhalme und Rührer: langlebige Bambus- oder Metallstrohhalme* wirken hochwertig und sind nachhaltig.

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Ecooe Metall-Strohhalme | Wiederverwendbar

Ecooe Metall-Strohhalme | Wiederverwendbar – für 11,09 Euro bei Amazon*

© Ecooe / Werbung

  • Ein einfaches Cocktail-Set* (Shaker, Jigger, Löffel): lohnt sich, wenn Sie öfter mixen – verbessert die Dosierung und das Ergebnis.

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Cocktail Shaker-Set aus Edelstahl | 5-teilig

Cocktail Shaker-Set aus Edelstahl | 5-teilig – für 14,99 Euro bei Ebay*

© Relaxdays / Werbung

Unsere Aperol-Spritz-Alternativen – frisch, lecker und sommerlich

Dolce Vita im Glas — Sarti gibt italienisches Flair

Der Sarti Spritz ist die rosafarbene Verführung unter den Spritz-Neuzugängen. Er setzt auf einen milderen, fruchtigeren Aperitif (Sarti Rosa*) mit Noten von Blutorange, Mango und Passionsfrucht. Ergebnis: ein süßlich-frischer Spritz, der weniger bitter als der klassische Aperol ist und optisch auf jeder Gartenparty punktet. Perfekt für alle, die Dolce-Vita-Feeling ohne den Orangenschock suchen.

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Sarti Rosa Geschenkset

Sarti Rosa Geschenkset | 1x Sarti Rosa Aperitif + 2x Sarti Stielglas – für 49,42 Euro bei Amazon*

© Mixcompany.de / Werbung

Lillet Lemon – der Gentleman unter den Sommerdrinks

Lillet Lemon ist die elegante, etwas zurückhaltendere Alternative zu Aperol Spritz. Er setzt weniger auf Süße, sondern mehr auf feine Kräuter- und Zitrusnoten. Lillet Blanc* trifft hier auf Bitter Lemon und einen Spritzer Zitrone; das Ergebnis ist ein aromatischer, leicht herb-zitroniger Spritz, der sehr gut zu mediterranen Vorspeisen und Fisch passt: wirkt erwachsen, bleibt aber sommerlich leicht.

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Lillet Blanc französischer Aperitif 75 cl

Lillet Blanc französischer Aperitif 75 cl – für 23,90 Euro bei Amazon*

© Lillet / Werbung

Spritz ganz ohne Alkohol, aber auf keinen Fall langweilig

Alkoholfreie Spritz-Varianten sind kein Ersatzprogramm – sie sind eigenständige Sommerhits: frisch, fruchtig, prickelnd. Statt Alkohol sorgen alkoholfreier Secco, Tonic, Sirups und kräftige Säfte für das klassische Spritz-Feeling. Das Beste: Sie können locker mehrere Probier-Runden anbieten, ohne dass jemand am nächsten Morgen einen Brummschädel hat.

Blumenpower im Glas: Hibiskus Spritz, aber ohne Promille

Für Nach-Haus-Fahrende oder nüchterne Genießer ist der Hibiskus Spritz ein echter Stimmungsmacher. Auf Basis eines herben Hibiskus-Aperitifs (alkoholfrei) plus Tonic oder Mineralwasser entsteht ein rot leuchtender, aromatischer Drink mit floralen und leicht bitteren Noten. Optisch ein Hingucker, geschmacklich interessant genug, um nicht als bloßer Ersatz durchzugehen.

Hibiskus Spritz – so geht’s

Basis: herber Hibiskus-Aperitif (alkoholfrei)* oder Hibiskus-Sirup + Tonic oder alkoholfreier Secco.

Zubereitung: Glas mit Eis füllen, Hibiskus-Basis einfüllen, mit Tonic oder gekühltem alkoholfreiem Secco auffüllen, Limette und ein paar Beeren dazu, leicht umrühren.

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Dr. Jaglas Herber Hibiskus San Aperitivo

Dr. Jaglas Herber Hibiskus San Aperitivo im Geschenkkarton, alkoholfreier Aperitif – für 29,95 Euro bei Amazon*

© Dr. Jaglas / Werbung

Pfirsich küsst Basilikum – Liebe auf den ersten Schluck

Frucht trifft auf Kräuter: Der alkoholfreie Pfirsich-Basilikum Spritz ist süß-saftig ohne plump zu wirken. Pfirsichnektar kombiniert mit einem alkoholfreien Sekt und feiner Basilikumnote sorgt für sommerliche Frische – ideal, wenn Sie Gästen etwas Ungewöhnliches anbieten wollen, das trotzdem jedem schmeckt.

Pfirsich-Basilikum Spritz – so geht’s

Basis: Pfirsichnektar oder Pfirsich-Sirup* + alkoholfreier Secco (oder Mineralwasser für weniger Süße). Frische Basilikumblätter für das Kräuterprofil.

Zubereitung: Basilikum leicht im Glas andrücken, Eis und Pfirsichbasis dazu, mit alkoholfreiem Sekt oder Secco auffüllen, kurz umrühren und mit einer Pfirsichscheibe garnieren.

Tipp: Große Eiswürfel* sind ein Gamechanger: sie verwässern den leckeren Drink deutlich weniger und sehen schick aus.

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Riemerschmid Bar-Sirup für Cocktails | Pfirsich

Riemerschmid Bar-Sirup für Cocktails | Pfirsich – für 9,24 Euro bei Ebay*

© Riemerschmid / Werbung

Shopping Channel Aperol Spritz Alternativen Walfos Silikon-Eiswürfelbehälter-Set

Walfos Silikon-Eiswürfelbehälter-Set, Kugel-Eisball und großer quadratischer Eiswürfelbehälter – für 12,70 Euro bei Amazon*

© Walfos / Werbung

Zeit für neue Farben im Glas

Aperol Spritz bleibt ein Klassiker! Aber der Sommer 2025 ist auch für die eine oder andere Überraschung gut: Fruchtig-süße und spannende alkoholfreie Varianten lösen den Prototyp ab. Ob rosa Sarti, zitroniger Lillet oder kreative Spielarten mit Kräuternote: Es gibt keinen Grund, dem Aperol-Trend für immer treu zu bleiben. Probieren Sie eine der vier Ideen bei der nächsten Gartenparty und schenken Sie dem Sommer einen neuen Signature-Drink!

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern.

