Kroatien: An diesen Orten finden Sie die meisten Sandstrände

Kroatien ist bekannt für Kiesstrände, doch echte Sandstrände gibt es auch. Von Rab bis Nin: Diese Orte bieten feinen Sand, flaches Wasser und echtes Urlaubsfeeling.

Kroatien gehört mit seiner traumhaften Adriaküste längst zu den beliebtesten Urlaubszielen Europas. Kristallklares Wasser, mediterranes Klima und unzählige Inseln - klingt nach Postkarten-Idylle. Doch wer schon einmal dort war, weiß: Sandstrände sind hier eher die Ausnahme als die Regel.

Wenn Sie also Sehnsucht nach feinem Sand unter den Füßen haben, sollten Sie gezielt planen. Wir zeigen Ihnen die besten Orte in Kroatien, an denen Sie genau das finden.

Insel Rab: Das Sandstrand-Paradies

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Wenn es um Sandstrände geht, führt kein Weg an Insel Rab vorbei, genauer gesagt nach Lopar. Hier erwarten Sie über 20 Sandstrände, allen voran die berühmte Rajska plaža (Paradiesstrand). Flach abfallend, warmes Wasser, perfekt für Familien -fast schon Karibik-Vibes, nur ohne Langstreckenflug.

Nin bei Zadar: Der längste Sandstrand

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In der Nähe von Zadar liegt der kleine Ort Nin und mit ihm der längste Sandstrand Kroatiens.nDie Kraljičina plaža (Königinnenstrand) erstreckt sich über mehrere Kilometer und punktet mit seichtem Wasser. Ideal, wenn Sie entspannt ins Meer spazieren möchten, statt direkt ins Tiefe zu springen.

Dugi Otok: Karibik-Feeling in der Adria

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Die Insel Dugi Otok ist bekannt für die traumhafte Bucht Sakarun.nHeller Sand, türkisfarbenes Wasser und Pinien im Hintergrund - hier fühlen Sie sich eher wie in der Karibik als in Europa.

Insel Susak: Die Sand-Ausnahme

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Ein echter Geheimtipp ist die Insel Susak. Die gesamte Insel besteht aus Sand - etwas, das in Kroatien fast schon eine Rarität ist. Perfekt für alle, die barfuß durch feine Buchten schlendern möchten.

Korčula: Kleine, feine Sandbuchten

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Die Insel Korčula bietet rund um Lumbarda einige der schönsten Sandbuchten des Landes. Vela Pržina und Bilin Žal sind besonders beliebt - klein, idyllisch und perfekt für entspannte Badetage.

Auch wenn Kroatien für Kiesstrände bekannt ist: Sandstrände gibt es durchaus – nur eben gezielt verteilt.