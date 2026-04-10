Mädchen belästigt - Polizei sucht jetzt DIESEN Mann

Auf ihrem Heimweg von Bahnhof Traismauer wurde eine 15-Jährige am 3. März 2026, gegen 18:30 Uhr, von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Nachdem die Jugendliche seine Fragen und Angebote – unter anderem, ob er ihre Füße sehen dürfe oder sie nach Hause fahren solle.

Sie lehnte ab, der Mann aber packte sie am Unterarm, um sie zum Mitkommen zu nötigen. Er ließ jedoch kurz darauf wieder von ihr ab. Auf dem weiteren Nachhauseweg wurde die 15-Jährige vom Beschuldigten kurzzeitig mit einem Pkw verfolgt, ehe dieser in Fahrtrichtung Herzogenburg davonfuhr.

© LPD NÖ

Am 18. März 2026 kam es zu einer weiteren verdächtigen Wahrnehmung. Eine 17-Jährige wurde im Bereich des Bahnhofs Herzogenburg von einem unbekannten Mann angesprochen, der ebenfalls die Füße der Jugendlichen sehen wollte bzw. sie fragte, ob sie „schnelles Geld“ verdienen möchte. Die 17-Jährige verneinte dies und begab sich schnellen Schrittes nach Hause.

In Oberndorf in der Ebene (Stadtgemeinde Herzogenburg) kam es am 20. März 2026, gegen 19:00 Uhr, zu einer sexuellen Belästigung. Der mutmaßlich selbe Täter steht im Verdacht, eine 14-Jährige mit den Worten „Möchtest du dir etwas dazuverdienen?“ angesprochen und ihr dabei über den Oberschenkel gestreichelt zu haben. Das Opfer verließ unmittelbar danach die Tatörtlichkeit.

Alle drei Personenbeschreibungen stimmen weitgehend überein:

Statur/Aussehen: Etwa 180 bis 190 cm groß, kurze braune Haare, grüne oder blaue Augen, helle Hautfarbe.

Sprache: Niederösterreichischer Dialekt (vermutlich österreichischer Staatsbürger).

Bekleidung (beim Vorfall in Traismauer): Auffällige, blitzblaue Jacke mit orangefarbenem Reißverschluss, dunkelblaue Jeans.

Aufgrund der Personsbeschreibung wurde durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Assistenzbereich Fahndung, ein Phantombild angefertigt

Fahrzeugbeschreibung: Bei dem Pkw dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug handeln (ähnlich einem SUV), Farbe Schwarz, mit getönten Scheiben im Fond (hinterer Bereich).

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters richten Sie bitte an die Landespolizeidirektion NÖ unter +43 59133 30 oder Sie wenden sich bitte an den nächsten Polizeiposten.