Neues Album: DJ Ötzi kündigt emotionales Duett mit seiner Tochter an

Zwischen viralem TikTok-Ruhm und Staatsbesuch in der Hofburg präsentiert DJ Ötzi mit seinem neuen Album „ÖHA“ eine tiefpersönliche Werkschau, die von Party-Hymnen bis hin zu emotionalen Vater-Tochter-Duetten reicht.

In der Welt von Gerry Friedle, besser bekannt als DJ Ötzi (55), herrscht derzeit eine Mischung aus Staunen und Aufbruchsstimmung. Der Tiroler Entertainer mit der legendären weißen Strickmütze kündigt für den 24. April 2026 sein neuestes Werk an. Der Titel könnte nicht authentischer gewählt sein: „ÖHA“. Ein Begriff, der in seiner Heimat tief verwurzelt ist und jenen Moment beschreibt, in dem die Sprache dem Staunen weicht.

Vom viralen „Tirol“-Hype in die Hofburg

Dass das Album diesen Namen trägt, ist kein Zufall. Den wohl größten „Öha“-Moment bescherte dem Künstler eine neue Generation von Fans. Sein über zehn Jahre alter Titel „Tirol“ mutierte völlig unerwartet zum globalen TikTok-Phänomen. Über 25 Millionen Streams auf Spotify und ein Empfang bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg später, ist für den Musiker klar: „Das war völlig surreal. Das ist für mich der beste Beweis, dass Musik keine Zeit kennt.“

Von Depeche Mode bis Elvis

„ÖHA“ verspricht eine Melange aus Altbewährtem und Neuinterpretationen. Gemeinsam mit dem DJ-Duo Stereoact hat sich Ötzi an internationale Hymnen gewagt. Ob ein partytaugliches „Country Roads“, eine Coverversion von Depeche Modes „Just Can't Get Enough“ oder die Rock-Nummer „Sex On Fire“ der Kings Of Leon – der Tiroler zeigt sein Gespür für den Zeitgeist, ohne seine Schlager-Wurzeln zu verleugnen.

Doch das Album schlägt auch leise Töne an. In Songs wie „Ich schwöre“ oder „Ich kann dich sehn“ verarbeitet Friedle seine eigenen schweren Phasen und möchte seinen Hörern als Mutmacher zur Seite stehen: „Egal, wie schwierig es gerade ist – es gibt immer jemanden, der dich auffängt. Ich hab' selbst viele schwere Phasen gehabt.“

Familienschlusslicht: Duette mit Tochter Lisa-Marie

Besonders emotional wird es bei der Zusammenarbeit mit seiner Tochter Lisa-Marie. Nach dem Erfolg von „Ein Licht“ präsentieren Vater und Tochter nun eine Neuinterpretation des Elvis-Klassikers „In The Ghetto“. Für den glühenden Elvis-Fan Friedle eine Herzensangelegenheit, die den Zusammenhalt der Familie musikalisch untermauert: „Lisa-Marie ist meine absolute Inspiration, ich bin unglaublich stolz auf sie und lerne selbst viel von ihr.“

Mit „ÖHA“ beweist DJ Ötzi einmal mehr, warum er auch nach Jahrzehnten im Geschäft und mit über einer Million Follower auf TikTok nicht zum „alten Eisen“ gehört, sondern Generationen zu verbinden vermag.