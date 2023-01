Messi: Monster-Deal mit Paris

Weltmeister (35) soll seine Karriere bei Paris St.-Germain beenden

Wie die französische Sportbibel L'Équipe berichtet, soll der Superstar heute (21 Uhr) sein Comeback in der französischen Meisterschaft gegen Angers geben. Geht es nach seinem aktuellen Arbeitgeber, soll Lionel Messi seinen bis Juni 2023 laufenden Vertrag so schnell wie möglich verlängern. Messi, der aktuell 30 Millionen Euro bei den Hauptstädtern verdient, soll einen neuen "Monster-Vertrag" auf dem Tisch liegen haben, der den Argentinier dazu bringen soll, bis zum Karriereende in Paris zu spielen.

Wie sehr Frankreich Messi liebt, zeigt auch der Umstand, dass er erneut zum "Champion der Champions 2022" gewählt wurde. Diese Wahl wird von L'Équipe durchgeführt. Messi setzte sich mit 808 Punkten klar vor Teamkollegen Kylian Mbappé (381 Punkte) durch.

19. Jänner: Duell Messi gegen Cristiano Ronaldo

Ein Duell, auf das die ganze Fußball-Welt hofft, könnte am 19. Jänner in Riad steigen. Beim Testspiel zwischen Paris St.-Germain und einer Auswahl von Al-Nassr/Al Hilal würden nach aktuellem Stand Lionel Messi und Cristiano Ronaldo aufeinandertreffen.