Monaco verliert vor Sturm-Duell in der Liga mit 0:2

AS Monaco hat die Generalprobe für das Europa-League-Heimspiel gegen Sturm Graz verpatzt.

Die von Niko Kovac betreute Mannschaft aus dem Fürstentum unterlag am Samstag zuhause Olympique Marseille mit 0:2 (0:1) und hält nach fünf Spielen bei nur vier Punkten. Damit liegen Kevin Volland, Wissam Ben Yedder und Co. vorerst nur auf Platz 14 der Ligue 1. Das Torverhältnis lautet 3:7.

Die Grazer bestreiten am Donnerstag (21.00 Uhr/live ServusTV) in Monaco ihre Auftaktpartie in der EL-Gruppe, ihre Generalprobe steigt am Sonntag gegen Austria Klagenfurt.