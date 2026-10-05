Spanien & England greifen nach dem Viertelfinale

Viertelfinal-Tickets, Tor-Spektakel und eine ungewöhnliche Regenerationseinheit: In der Nations League stehen am Dienstag die letzten Kracher dieses Länderspiel-Lehrgangs auf dem Programm.

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Weltmeister Spanien kann am Dienstag in Split gegen Kroatien bereits vorzeitig den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Der Mannschaft von Luis de la Fuente reicht ein Sieg, um in Gruppe A3 sicher unter den besten zwei Teams zu landen. Im Parallelspiel empfängt England das noch punktlose Tschechien in Wembley (jeweils ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) – und will nach dem jüngsten Tor-Spektakel direkt nachlegen.

Vor allem die "Three Lions" gehen mit mächtig Rückenwind in den Abend. Nach dem 2:0 in Prag fertigte die Tuchel-Elf Kroatien zuletzt gleich mit 7:0 ab. Und weil nach so einem Kantersieg offenbar auch die Regeneration etwas Besonderes sein darf, stand für Bellingham, Gordon & Co. eine Reformer-Pilates-Einheit auf dem Programm. Dabei machten die englischen Stars auch abseits des Rasens eine erstaunlich gute Figur.

© The FA via Getty Images

Besonderer Abend für Kane

Auf dem Platz soll es nun ähnlich überzeugend weitergehen. Ein Sieg gegen Tschechien und eine Niederlage Kroatiens gegen Spanien würden England Rang zwei nahezu sichern. Tuchel muss dabei auf Alex Scott und den angeschlagenen Arsenal-Verteidiger Ezri Konsa verzichten, dafür wurde ManCitys Rico Lewis nachnominiert. Für Kapitän Harry Kane steht zudem ein besonderer Abend bevor: Der Stürmer bestreitet sein 125. Länderspiel und kann damit zu Englands Rekordspieler Peter Shilton aufschließen. "Ich werde bereit sein", kündigte Kane an.

Während England also den nächsten Schritt machen will, steht Spanien bereits mit einem Fuß im Viertelfinale. Der Weltmeister ist seit 41 Länderspielen nach regulärer Spielzeit ungeschlagen und hat in dieser Nations-League-Saison bislang alle drei Partien gewonnen. Neun Punkte stehen zu Buche. Auch das erste Duell mit Kroatien ging klar an die Iberer: 4:1 hieß es vor einer Woche.

Modric: »Müssen unser wahres Gesicht zeigen«

Für Kroatien geht es deshalb vor eigenem Publikum um Wiedergutmachung. Nach dem bitteren 0:7 gegen England soll diesmal ein anderes Gesicht her. Einer, der dabei besonders gefordert ist, ist Altstar Luka Modric. Der Kapitän gibt sich kämpferisch: "Wir müssen unser wahres Gesicht zeigen."

Danach ist die intensive Nations-League-Phase vorerst beendet. Die letzten beiden Spieltage steigen Mitte November – dann geht es endgültig um die Tickets für die K.-o.-Runde.