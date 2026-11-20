Der neue Drei-Jahresvertrag vom ÖFB-Star in München ist ein echter Volltreffer.

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Angeführt wird das Ranking von Top-Stürmer Harry Kane. Nach zähen Verhandlungen um seinen neuen Vertrag bis 2029 kassiert der Engländer demnach bis zu 29 Millionen Euro jährlich und ist damit der Topverdiener in der Geschichte der Bundesliga.

Ihm folgt Jamal Musijala mit über 25 Millionen Euro. Dahinter rangieren Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Dayot Upamecano und Alphonso Davies (je ca. 20 Mio. Euro).

Laimer nur knapp hinter Olise

Aus österreichischer Sicht besonders erfreulich: Konrad Laimer hat sich im Star-Ensemble festgebissen und verdient mit bis zu 12 Millionen Euro pro Jahr eine Summe, die im Vergleich zu teuren Mitspielern wie Min-jae Kim (17 Mio.) oder den Flügelstürmern Michael Olise und Luis Díaz (je 14 Mio.) absolut leistungsgerecht ist.

Unter Trainer Vincent Kompany zahlt der ÖFB-Teamspieler das Vertrauen durch enorme Flexibilität und Laufstärke voll zurück. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 30. Juni 2029. Das garantiert Laimer Einnahmen von über 36 Millionen Euro.

Kane ist der Top-Verdiener in München

Ballon d'Or-Sieger Harry Kane ist in München die Nummer 1. © IMAGO/MIS

Am unteren Ende der Profi-Gehaltsliste findet sich unterdessen das deutsche Top-Talent Lennart Karl, das rund 2,5 Millionen Euro einstreicht.

Die Gehaltsliste des FC Bayern im Überblick (Quelle: Sport Bild)

Harry Kane: 29,0 Mio. Euro

Jamal Musiala: über 25,0 Mio. Euro

Manuel Neuer: ca. 20,0 Mio. Euro

Joshua Kimmich: ca. 20,0 Mio. Euro

Dayot Upamecano: ca. 20,0 Mio. Euro

Alphonso Davies: bis zu 20,0 Mio. Euro

Min-jae Kim: 17,0 Mio. Euro

Michael Olise: 14,0 Mio. Euro

Luis Díaz: 14,0 Mio. Euro

Serge Gnabry: 10,0 – 15,0 Mio. Euro

Jonathan Tah: ca. 12,0 Mio. Euro

Konrad Laimer: 12,0 Mio. Euro

Josip Stanišić: 8,0 Mio. Euro

Aleksandar Pavlović: 8,0 Mio. Euro

Tom Bischof: 5,0 – 7,0 Mio. Euro

Nathaniel Brown: 5,0 – 7,0 Mio. Euro

Jonas Urbig: 5,0 – 7,0 Mio. Euro

Ismael Saibari: 5,0 – 7,0 Mio. Euro

Hiroki Ito: 5,0 – 7,0 Mio. Euro

Sacha Boey: 3,0 Mio. Euro

Lennart Karl: 2,5 Mio. Euro

Sven Ulreich: 1,0 Mio. Euro