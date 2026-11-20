Enthüllt
Bayern-Gehälter: Laimer casht 36 Millionen Euro
Angeführt wird das Ranking von Top-Stürmer Harry Kane. Nach zähen Verhandlungen um seinen neuen Vertrag bis 2029 kassiert der Engländer demnach bis zu 29 Millionen Euro jährlich und ist damit der Topverdiener in der Geschichte der Bundesliga.
Ihm folgt Jamal Musijala mit über 25 Millionen Euro. Dahinter rangieren Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Dayot Upamecano und Alphonso Davies (je ca. 20 Mio. Euro).
Laimer nur knapp hinter Olise
Aus österreichischer Sicht besonders erfreulich: Konrad Laimer hat sich im Star-Ensemble festgebissen und verdient mit bis zu 12 Millionen Euro pro Jahr eine Summe, die im Vergleich zu teuren Mitspielern wie Min-jae Kim (17 Mio.) oder den Flügelstürmern Michael Olise und Luis Díaz (je 14 Mio.) absolut leistungsgerecht ist.
Unter Trainer Vincent Kompany zahlt der ÖFB-Teamspieler das Vertrauen durch enorme Flexibilität und Laufstärke voll zurück. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 30. Juni 2029. Das garantiert Laimer Einnahmen von über 36 Millionen Euro.
Auch interessant
Kane ist der Top-Verdiener in München
Am unteren Ende der Profi-Gehaltsliste findet sich unterdessen das deutsche Top-Talent Lennart Karl, das rund 2,5 Millionen Euro einstreicht.
Die Gehaltsliste des FC Bayern im Überblick (Quelle: Sport Bild)
Harry Kane: 29,0 Mio. Euro
Jamal Musiala: über 25,0 Mio. Euro
Manuel Neuer: ca. 20,0 Mio. Euro
Joshua Kimmich: ca. 20,0 Mio. Euro
Dayot Upamecano: ca. 20,0 Mio. Euro
Alphonso Davies: bis zu 20,0 Mio. Euro
Min-jae Kim: 17,0 Mio. Euro
Michael Olise: 14,0 Mio. Euro
Luis Díaz: 14,0 Mio. Euro
Serge Gnabry: 10,0 – 15,0 Mio. Euro
Jonathan Tah: ca. 12,0 Mio. Euro
Konrad Laimer: 12,0 Mio. Euro
Josip Stanišić: 8,0 Mio. Euro
Aleksandar Pavlović: 8,0 Mio. Euro
Tom Bischof: 5,0 – 7,0 Mio. Euro
Nathaniel Brown: 5,0 – 7,0 Mio. Euro
Jonas Urbig: 5,0 – 7,0 Mio. Euro
Ismael Saibari: 5,0 – 7,0 Mio. Euro
Hiroki Ito: 5,0 – 7,0 Mio. Euro
Sacha Boey: 3,0 Mio. Euro
Lennart Karl: 2,5 Mio. Euro
Sven Ulreich: 1,0 Mio. Euro
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden