Die Zeit von Lionel Messi in Argentiniens Nationalmannschaft ist endgültig vorbei. Doch geht es nach seiner Mutter, haben die seinen Nachfolger schon in den eigenen Reihen.

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Messi ist wohl der größte Fußballer aller Zeiten und führte seine Nation mit dem WM-Titel 2022 zu einem der größten Erfolge der Geschichte.

Wenn die G.O.A.T.-Mama jemanden ins Gesicht also als dessen legitimen Nachfolger benennt, ist das ein enormes Lob. So wohl passiert beim 7:0 der "Albiceleste" gegen Costa Rica.

Messi-Mama: "Du bist Nachfolger meine Sohnes"

Celia Cuccittini soll "Du bist der Nachfolger meines Sohnes" in die Ohren eines Spielers geflüstert haben: Nico Paz.

Messis Mutter Celia Cuccittini und seine Frau Antonella Rocuzzo © Getty Images

Das berichtet dessen Onkel Fabian Paz bei "Radio La Red". In dieser Partie schnürte der Zehner einen Doppelpack, doch sein Stern ging bereits früher bei Como in der Serie A auf.

Real Madrid besitzt Kaufoption

Bereits in der Vorsaison führte er Cesc Fabregas' Team mit zwölf Toren und sieben Vorlagen in die Königsklasse, in dieser Spielzeit steht er nun schon bei drei Toren und ebenso vielen Assists in zehn Partien. Plus irren drei Toren und fünf Vorlagen in vier CL-Spielen.

Nico Paz glänzte im Nationaltrikot © Getty Images

Der 22-Jährige ist bereits in der Weltspitze angekommen, doch seine Entwicklung geht weiter steil bergauf. Im Gegensatz zu Messi, wird Paz aber wohl eher bei Real Madrid landen: Die Königlichen haben im Sommer eine Option von 80 Millionen Euro für einen Rückkauf ihres einstigen Jugendspielers.

Erbt er die legendäre Nummer 10?

Wo er hingegen in die Fußstapfen von "La Pulga" treten könnte, ist mit der Trikotnummer in der Nationalmannschaft. Die Zehn muss laut der FIFA wieder vergeben werden, natürlich ist Paz dafür prädestiniert.

"Die Wahrheit ist, dass ich darüber nicht nachdenke", so der Spielfeld-Künstler. Spätestens zur nächsten Länderspielpause im März wird das wohl anders sein.