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Unfall A1 Amstetten Sperre
© APA/FF AMSTETTEN

In Brücke gedonnert

Schwerer Lkw-Crash sorgte für stundenlange Sperre auf A1

24.03.26, 09:04 | Aktualisiert: 24.03.26, 10:41
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Das Schwerfahrzeug kollidierte mit einer Brücke und der Leitschiene.

Nach einem Lkw-Unfall ist die Westautobahn (A1) bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag über mehrere Stunden hinweg gesperrt worden.

Das Schwerfahrzeug war auf der Richtungsfahrbahn Wien mit einer Brücke und einer Mittelleitschiene aus Beton kollidiert, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf Niederösterreich. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen in ein Linzer Krankenhaus transportiert.

Unfall A1 Amstetten Sperre
© APA/FF AMSTETTEN

"Die Zugmaschine wurde bei dem Unfall massiv beschädigt und stark deformiert", teilte Gutlederer mit. Ereignet hatte sich der Crash am Montag gegen 19.30 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Amstetten rückte mit dem Kranfahrzeug zur Unterstützung der örtlich zuständigen Wehren St. Valentin und Enns aus.

Die Bergung des mit Waren für einen Supermarkt beladenen Sattelzuges dauerte bis Dienstagfrüh. Größere Mengen an ausgetretenem Kraftstoff erschwerten den Einsatz, umfangreiche Sicherungs- und Reinigungsmaßnahmen waren notwendig.

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