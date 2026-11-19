Die Wiener Austria hat in der Frauen-Fußball-Champions-League die Sensation klar verpasst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Team von Trainer Stefan Kenesei verlor Donnerstagabend im Horr-Stadion vor der Rekordkulisse von 9.124 Zuschauern gegen den FC Bayern München 0:4 (0:2). Für Austria-Kapitänin Carina Wenger gab es somit gegen ihren Ex-Club, bei dem sie 15 Jahre gespielt hatte, nichts zu holen. Der heimische Doublesieger bleibt nach fünf Runden in der Ligaphase mit einem Zähler Letzter.

Klara Bühl (27.), Pernille Harder (45.+1), Alara (75.) und Sophie Proost (93.) trafen für die überlegenen Münchnerinnen im ersten Duell mit einer österreichischen Mannschaft. Der deutsche Meister bleibt damit auf Kurs für die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Ihr abschließendes Spiel in der Ligaphase bestreitet die Austria am 16. Dezember (21.00 Uhr) bei Manchester City, die Bayern empfangen CL-Titelverteidiger FC Barcelona. Das Play-off findet Anfang Februar statt, das Viertelfinale Ende März.

Bayern klar überlegen

Im Tor der Austria ersetzte Emma Goetz die gesperrte Stamm-Keeperin Jasmin Pal. Angreiferin Modesta Uka wurde für den Schlager nicht rechtzeitig fit, Coach Kenesei vertraute daher erneut auf Valentina Pötzl und Patricia Pfanner an vorderster Front. Bei den Bayern stand ÖFB-Legionärin Sarah Zadrazil in der Startelf. Ihre Landsfrauen Katharina Naschenweng und Barbara Dunst erlebten die stimmungsvolle Atmosphäre von der Bank aus. 9.124 Fans sind ein neuer Rekord für ein Club-Heimspiel bei den Frauen in Österreich. Die Bestmarke bei den ÖFB-Frauen liegt bei 10.051 Zuschauern.

Bei windig-regnerischen Bedingungen übernahmen die Gäste das Kommando, während die Veilchen auf kompakte Defensive und Nadelstiche nach vorne setzten. Die erste Torannäherung gelang Elisa Pfattner, deren Distanzschuss aber zu zentral ausfiel und Bayern-Torfrau Ena Mahmutovic keine Sorgen bereitete (13.). Die Deutschen verzeichneten nach und nach gute Chancen: Harder köpfelte neben das Tor (15.), Giulia Gwinn scheiterte an Goetz (25.). Kurz darauf war die Luxemburger Torhüterin aber machtlos: Die 20-Jährige parierte noch gegen Edna Imade, den Abpraller brachte Bühl per Kopf mühelos im leeren Tor unter.

Goetz verhinderte weitere Gegentreffer gegen Bühl (33.) und Linda Dallmann (44.), bevor Harder in der Nachspielzeit auf 2:0 erhöhte. Für die Dänin war es der 51. CL-Treffer, damit rückte sie auf Platz zwei der Bestenliste vor. Den Schlusspunkt unter die erste Hälfte setzte Dallmann mit einem Stangenschuss (45.+2).

Austria ohne Glück

Im zweiten Abschnitt zeigte die Austria deutlich mehr Engagement nach vorne, blieb allerdings ohne Erfolg. Verena Hanshaw schoss am Tor vorbei (57.), Pfanner nutzte einen schweren Patzer von Mahmutovic nicht und schoss die Bayern-Keeperin an (58.). Auf der anderen Seite traf die eingewechselte Alara nur die Stange (60.), eine Viertelstunde später besorgte die 19-Jährige schließlich das 3:0. Den Ehrentreffer verpasste Tatjana Weiss nach einem Eckball per Kopf (83.).

Ein drittes Mal Metall für die Bayern traf die eingetauschte Jovana Damnjanovic (92.), bevor Proost den Schlusspunkt setzte. Damit bleibt das 1:1 gegen Inter Mailand der einzig zählbare Erfolg der Wienerinnen in der Ligaphase. Gegen Chelsea (0:1), Juventus (1:4) und bei Benfica (1:3) hatte es Niederlagen gesetzt.