Ein Abfüllfehler sorgt aktuell für einen Produktrückruf bei Coca-Cola in Deutschland. In bestimmten 0,33-Liter-Dosen der Marke Sprite steckt nicht das drin, was auf der Verpackung steht.

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Wer aktuell Sprite-Dosen im Vorrat hat, sollte vor dem Öffnen einen genauen Blick auf den Dosenboden werfen.

Wie Coca-Cola Europacific Partners mitteilt, kam es bei der Produktion zu einer Verwechslung: Versehentlich wurde die zuckerfreie Variante Sprite Zero in Dosen abgefüllt, die als klassische, zuckerhaltige Sprite gekennzeichnet sind.

Diese Sprite-Dosen sind vom Rückruf betroffen

Laut Herstellerangaben beschränkt sich das Problem auf eine ganz bestimmte Charge im Aktionsdesign. Verbraucher können betroffene Dosen anhand von drei Merkmalen eindeutig identifizieren:

Verpackung: 0,33-Liter-Dose im speziellen "NBA-Promotion"-Design Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 30.04.2027 Chargennummer: Zwischen LDC 62950845 und LDC 62951115 (zu finden auf dem Dosenboden).

Andere Flaschengrößen, Sorten oder Dosen mit abweichendem Haltbarkeitsdatum sind von dem Rückruf nicht betroffen und können bedenkenlos konsumiert werden.

Warum das für manche Menschen gefährlich ist

Auf den ersten Blick klingt die Verwechslung nach einem harmlosen Fehler. Für bestimmte Personengruppen birgt der falsche Inhalt jedoch ein konkretes Gesundheitsrisiko. Menschen mit Diabetes, die den erwarteten Zuckergehalt des Getränks in ihre Insulinberechnung einplanen, riskieren eine Unterzuckerung. Zudem enthält die Zero-Variante Süßungsmittel, auf die empfindliche Personen mit Unverträglichkeiten reagieren können. Für alle übrigen Verbraucher ist der Verzehr laut Unternehmen gesundheitlich unbedenklich.

Kunden, die eine der betroffenen Dosen gekauft haben, können diese einfach in den jeweiligen Supermarkt oder Getränkemarkt zurückbringen. Der Kaufpreis wird dort laut Coca-Cola auch ohne Vorlage des Kassenbons vollständig erstattet, teilt das Unternehmen mit.