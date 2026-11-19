Ein neues Gesetz in New York könnte das Geschäftsmodell von Amazon auf den Kopf stellen – mit Folgen für die Kunden.

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Für Millionen Online-Shopper und Lieferfahrer bahnt sich in der US-Metropole ein Machtkampf mit weitreichenden Folgen an.

Ein neuer Gesetzesentwurf im New Yorker Stadtrat nimmt das beliebte Subunternehmer-Modell von Liefergiganten ins Visier. Sollte das Vorhaben durchgehen, müsste Amazon seine Paketboten und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich selbst fest anstellen.

Amazon schlägt Alarm und mobilisiert Kunden

Der Tech-Konzern aus Seattle reagiert scharf auf die Pläne. Auf seiner eigenen Website ruft Amazon seine New Yorker Nutzer direkt dazu auf, sich beim Stadtrat gegen das Gesetz starkzumachen. Die Warnung des Unternehmens ist deutlich: Sollte die Pflicht zur Direktanstellung kommen, drohen laut Amazon nicht nur der Wegfall zahlreicher Arbeitsplätze, sondern auch spürbar höhere Lieferkosten für die Endkunden.

“"Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen"” Bürgermeister Zohran Mamdani (D)

Rückendeckung erhält der Gesetzesentwurf hingegen von New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani. Der Politiker gilt als scharfer Kritiker der bisherigen Lieferpraxis, bei der Großkonzerne die Auslieferung an oft kleine Subunternehmen auslagern.

Das neue Gesetz sei notwendig, damit Unternehmen endlich für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken geradestehen, anstatt die Verantwortung auf externe Dienstleister abzuwälzen.

Signalwirkung für andere Städte?

Noch ist das Gesetz nicht beschlossen. Doch der Ausgang des Streits in New York wird weltweit genau beobachtet: Sollte sich der Stadtrat durchsetzen, könnte das Modell auch in anderen Metropolen Schule machen – und das Online-Shopping vielleicht dauerhaft verändern.