Für Stromkunden in Deutschland zeichnet sich ein teurer Winter ab. Die Kosten im Stromgroßhandel werden voraussichtlich zwischen Oktober 2026 und Februar 2027 um rund 16 Milliarden Euro steigen. Für Verbraucher entscheidet nun vor allem die Art ihres Stromvertrags, wie hart sie die Preiswelle trifft.

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Auslöser für den Preissprung sind die massiv gestiegenen Erdgaspreise auf dem europäischen Markt.

Der Referenzpreis für November liegt aktuell bei über 85 Euro pro Megawattstunde – mehr als doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr.

Verantwortlich dafür sind laut Studie vor allem die Folgen des Iran-Krieges sowie die weitgehende Blockade der Straße von Hormus. Dass teures Gas auch den Strompreis nach oben zieht, liegt am System der Strombörse: Dort bestimmt immer das teuerste noch benötigte Kraftwerk den Preis für alle.

Gerade in den dunklen und windstillen Wintermonaten müssen häufig teure Gaskraftwerke einspringen, um den Bedarf zu decken.

Plus 68 Prozent an der Strombörse

Nach den Modellrechnungen von Montel, die im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion erstellt wurden, könnte sich der durchschnittliche Börsenstrompreis dadurch um rund 68 Prozent verteuern.

Statt den wie bisher 99 Euro pro Megawattstunde wären es dann gut 166 Euro pro Megawattstunde.

Die Analysten betonen zwar, dass es sich hierbei um eine Modellrechnung und keine klassische Preisprognose handelt – die Richtung aber eindeutig.

Wann und wie diese Großhandelspreise bald auf der Stromrechnung landen, hängt entscheidend vom Tarif ab. © Gettyimages

Wann die Preise im Haushalt landen

Wann und wie diese Großhandelspreise bald auf der Stromrechnung landen, hängt entscheidend vom Tarif ab. Kunden mit börsengekoppelten Tarifen spüren die Preissprünge nahezu sofort. Wer noch eine aktive Preisbindung hat, ist vorerst geschützt. Läuft diese jedoch im Winter aus, drohen deutliche Preisanpassungen.

Angesichts dieser Zahlen wächst der politische Druck: Der Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner warnte, teures Gas ruiniere den Strompreis, und kritisierte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) für einen aus seiner Sicht zu langsamen Ausbau der erneuerbaren Energien. Nur mehr Wind- und Solarstrom sowie Speicher könnten Gaskraftwerke verdrängen und die Preise langfristig senken.

Die geplante Senkung der Stromsteuer durch die schwarz-rote Koalition im Jahr 2027 reicht aus Sicht der Kritiker nicht aus, um den Preisschub auszugleichen.