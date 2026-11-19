Vor dem Auftakt der Tarifverhandlungen schlägt Europas größter Autobauer einen drastischen Sparkurs ein: Volkswagen verlangt von der Gewerkschaft IG Metall zwei Nullrunden bei den Gehältern für 2027 und 2028 sowie massive Einschnitte bei Arbeitszeit und Zusatzzahlungen. Angesichts von Gegenforderungen nach fünf Prozent mehr Lohn droht dem Konzern ein historischer Streik-Winter.

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Die Zeichen beim Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen stehen auf Sturm. Um die massiv gestiegenen Kosten in den Griff zu bekommen, hat das Management der Gewerkschaft IG Metall einen weitreichenden Forderungskatalog vorgelegt. Dieser sieht vor, dass die rund 130.000 Beschäftigten des VW-Haustarifs in den Jahren 2027 und 2028 vollständige Nullrunden bei den Entgelten hinnehmen müssen.

Darüber hinaus rüttelt der Konzern an der etablierten 35-Stunden-Woche: Die wöchentliche Arbeitszeit soll künftig ohne jeglichen finanziellen Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können". Flankiert werden diese Pläne von massiven Kürzungen bei Zulagen und Sonderzahlungen:

Streichung der tariflichen Zusatzvergütung von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die Mitarbeiter bisher alternativ in sechs freie Tage umwandeln konnten

Vollständiger Entfall der tariflichen Monatszulage in Höhe von 167 Euro

Begründung des Managements: Zukunftssicherung unter Druck

Volkswagen begründet die beispiellosen Einschnitte mit dem verschärften Kostendruck im internationalen Automobilsektor. Zollbarrieren, ein kontinuierlich schrumpfender Markt in China sowie der aggressive Wettbewerb in Europa setzen den Konzern schwer unter Druck. Die bereits im Jahr 2024 beschlossenen Sparprogramme reichen nach Angaben der Unternehmensführung schlichtweg nicht mehr aus. Die Maßnahmen bilden einen zentralen Baustein des "Zukunftsplans 2030", der die Kernmarke sowie das gesamte Unternehmen wettbewerbsfähig halten soll.

"Unsere Regelungen stellen wir dabei nicht leichtfertig infrage", betonte Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich signifikant verschlechtert. Scholz stellte klar: "Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann auf Dauer zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten."

130.000 Mitarbeiter an neun Standorten betroffen

Der Verhandlungsauftakt findet am kommenden Dienstag in Emden statt. Die zweite Runde ist für den 15. Dezember in Zwickau angesetzt. Der VW-Haustarif umfasst neben der Kernmarke auch Volkswagen Nutzfahrzeuge, die Komponentensparte sowie zentrale Konzernstellen. Betroffen sind Beschäftigte an insgesamt neun großen deutschen Produktions- und Entwicklungsstandorten:

Braunschweig, Chemnitz und Dresden

Emden, Hannover und Kassel

Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau

Bereits Ende September hatte Volkswagen Nägel mit Köpfen gemacht und zehn Tarifverträge ganz oder teilweise gekündigt – womit faktisch fast das gesamte bestehende Vertragswerk hinfällig wurde. Neben den Einschnitten beim Entgelt steht zudem der Abbau von weiteren rund 12.000 Arbeitsplätzen im Raum, zusätzlich zu den bereits zuvor vereinbarten 35.000 Stellenstreichungen bis zum Ende des Jahrzehnts.

IG Metall droht mit historischer Streikwelle

Die Gewerkschaft IG Metall geht mit gänzlich gegensätzlichen Vorstellungen in die Gespräche und fordert fünf Prozent mehr Gehalt. Zur Begründung verweist die Arbeitnehmervertretung auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten und betont, dass die Beschäftigten seit der letzten Entgelterhöhung im Mai 2024 bereits erhebliche Reallohnverluste getragen hätten.

Die Fronten sind vor dem ersten Aufeinandertreffen verhärtet. IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger warnte kürzlich, dass alles auf eine Auseinandersetzung hindeute, die größer werden könnte als alles, was der Konzern jemals erlebt habe. Da die Friedenspflicht mit 31. Dezember ausläuft, bereiten sich die Arbeitnehmer bereits intensiv auf Warnstreiks ab Jahresbeginn vor. Eine Einigung wird in Branchenkreisen erst im neuen Jahr erwartet.