Über das Vermögen der Wiener Pfandleihe "Erika Martetschläger GesmbH" wurde am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Rund 14 Millionen Euro an Forderungen stehen im Raum.

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Das Verfahren wurde am Donnerstag eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt gibt. Gläubiger haben nun bis zum 25. Jänner Zeit, ihre Forderungen anzumelden – dies ist ab sofort über den AKV möglich.

Spezialisiert auf Autos und Versicherungen

Bei der Schuldnerin handelt es sich um eine traditionsreiche Wiener Pfandleihe. Der Betrieb hat sich vor allem darauf spezialisiert, Pfanddarlehen gegen die Belehnung von Kraftfahrzeugen sowie Lebensversicherungen zu vergeben. Gegründet wurde das Unternehmen mit Gesellschaftsvertrag vom 28. November 1988, der eigentliche Bestand reicht aber sogar bis ins Jahr 1975 zurück. Aktuell sind noch drei Dienstnehmer im Betrieb beschäftigt.

Banken verlängerten keine Kreditlinien

Auslöser für die finanzielle Schieflage war laut Angaben der Schuldnerin, dass eine finanzierende Bank ihre Kreditlinien nicht verlängert hat. Das brachte einen Dominoeffekt ins Rollen: In weiterer Folge stellte auch ein zweites Kreditinstitut seine Kreditlinien fällig. Versuche, das Ruder noch herumzureißen und die Insolvenz durch eine außergerichtliche Abwicklung abzuwenden, sind letztlich gescheitert.

Zehn Gläubiger sind betroffen

Laut AKV sind aktuell zehn Gläubiger von der Pleite betroffen. Die Gesamtforderungen dürften sich auf rund 14,0 Millionen Euro belaufen. Dem gegenüber stehen als wesentliches Vermögen noch offene Forderungen aus dem laufenden Pfandleihgeschäft sowie mehrere Liegenschaftsbeteiligungen. Eine Fortführung ist nicht geplant: Das Unternehmen hat den Antrag ausdrücklich mit dem Ziel eingebracht, den Betrieb bestmöglich abzuwickeln.