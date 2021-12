Tausende Corona-Rebellen in Salzburg

Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen und der Impf-Pflicht ziehen am heutigen Sonntag durch Salzburg. oe24.TV ist vor Ort.

Nachdem am Samstag rund 40.000 Personen in Wien gegen die Corona-Maßnahmen und die Impf-Pflicht demonstriert hatten, geht es heute in Salzburg weiter: Am frühen Nachmittag versammelten sich mehrere hundert Menschen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Gegen 15 Uhr waren es dann schon mehr als Tausende, die durch Salzburg ziehen.

Laut oe24.TV-Reporter Mike Vogl verlief die Demo bislang friedlich. Zwischenfälle gab es bislang keine. Ersten Schätzungen zufolge sind es bis zu 3.000 bis 4.000 Teilnehmer.

