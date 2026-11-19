SPAR investiert rund 1,1 Millionen Euro in den Ausbau seines IT-Kompetenzzentrums in Wernberg. In Kärnten entstehen damit 20 zusätzliche Arbeitsplätze mit internationaler Ausrichtung.

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Die IT-Einheit SPAR ICS erweitert ihren Standort in Wernberg um Büro- und Besprechungsräume. Die neuen Räume sind in den bestehenden Standort integriert und bieten Platz für weiteres Wachstum. Die Teams in Wernberg arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland zusammen. Zu ihren Aufgaben zählen digitale Anwendungen für die Märkte, IT-Infrastruktur sowie Finanz- und Personalsysteme.

Von Kärnten aus für fünf Länder

SPAR ICS entwickelt und betreibt mit mehr als 700 Beschäftigten digitale Lösungen für Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien und Ungarn. Das Spektrum reicht von Kassensystemen und Apps bis zu komplexen Unternehmensanwendungen. Rund 90 Prozent der IT-Stellen bei SPAR ICS können standortunabhängig besetzt werden.

"Für eine internationale IT-Karriere muss niemand Kärnten verlassen", erklärt SPAR-ICS-Geschäftsführer Andreas Kranabitl. Mit dem Ausbau setze das Unternehmen den 2018 eingeschlagenen Weg fort und schaffe mehr Platz für die internationale Zusammenarbeit.

Berufliche Möglichkeiten vom Markt bis zur IT

In Kärnten ist SPAR mit 136 Märkten, der Zentrale in Maria Saal, der TANN-Fleisch- und Wurstwarenproduktion in Wernberg/Föderlach und dem IT-Kompetenzzentrum in Wernberg vertreten. In Kärnten und Osttirol beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 3.400 Menschen.

"Unser berufliches Angebot reicht von der Lehre im Markt über Produktion und Logistik bis zu hoch spezialisierten IT-Aufgaben", so Andreas Ender, SPAR-Geschäftsführer für Kärnten und Osttirol.

Auch Wernbergs Bürgermeisterin Doris Liposchek sieht im Ausbau zusätzliche Chancen für Fachkräfte in der Region. "Mit der Erweiterung von SPAR ICS entstehen in Wernberg qualifizierte Arbeitsplätze mit internationaler Ausrichtung", betont Liposchek.