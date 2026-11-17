314 Euro Einkaufsbudget, Mode als Favorit und mehr Interesse an heimischen Webshops: Zwei Umfragen zeigen, wie Österreich die Black Week nutzen will.

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Die Mehrheit will bei den Rabattaktionen zugreifen: 58 Prozent der Bevölkerung planen, die Sonderangebote rund um Black Friday am 27. November und Cyber Monday am 30. November zu nutzen. 72 Prozent stehen Shopping-Aktionstagen generell positiv gegenüber. Das zeigt der aktuelle Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit idealo.at, durchgeführt von Reppublika Research & Analytics.

Weniger Kaufwillige, höheres Budget

Zwar möchten etwas weniger Menschen als im Vorjahr während der Black Week einkaufen, die Kaufwilligen planen jedoch höhere Ausgaben: Das durchschnittliche Einkaufsbudget liegt bei 314 Euro und damit knapp sieben Prozent über dem Vorjahreswert. Der Handelsverband erwartet österreichweit Konsumausgaben von rund 460 Millionen Euro – ein ähnlich hohes Niveau wie 2025.

Besonders ausgeprägt ist das Interesse bei jüngeren Menschen. In der Generation Z wollen 79 Prozent die Sonderangebote nutzen, unter den Millennials sind es 73 Prozent. In der Generation X liegt der Anteil bei 56 Prozent, bei den über 60-Jährigen bei 41 Prozent.

Shopping-Fieber. © Getty Images

Geplante Anschaffungen und günstigere Geschenke

Bei den Kaufmotiven spielen Einsparungen eine zentrale Rolle: 39 Prozent der Kaufwilligen möchten ohnehin geplante Anschaffungen günstiger erledigen oder achten wegen der hohen Lebenshaltungskosten verstärkt auf Rabattaktionen. 35 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke preiswerter kaufen. Ein Viertel verschiebt größere Anschaffungen bewusst auf die Aktionstage. 29 Prozent möchten sich etwas gönnen, das ihnen sonst zu teuer wäre.

Eine gesonderte Kantar-Umfrage für idealo unterstreicht den Trend zum gezielten Einkauf: 65 Prozent der Online-Shopper mit Kaufinteresse warten auf bestimmte Produkte. Für 70 Prozent erstreckt sich der Rabattzeitraum über mehrere Tage rund um das Black-Friday-Wochenende. Nur 17 Prozent verbinden ihn mit einem einzelnen Tag.

Mode führt, Sportartikel legen zu

Bekleidung steht mit 39 Prozent an der Spitze der geplanten Einkäufe. Dahinter folgen Elektronik mit 34 Prozent sowie Parfum, Körperpflege und Kosmetik mit 30 Prozent. Haushaltsgeräte nennen 24 Prozent, Schuhe 23 Prozent, Sportartikel 20 Prozent und Spielzeug 19 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr gewinnen vor allem Sportartikel und Spielzeug an Bedeutung: Ihre Anteile steigen um sechs beziehungsweise vier Prozentpunkte. Auch Kosmetik und Haushaltsgeräte werden häufiger genannt.

Stationärer Handel ist wieder mehr gefragt. © Getty Images

Geschäfte vor Ort gewinnen an Bedeutung

Die Befragung zeigt zudem eine stärkere Verbindung von Onlinekauf und Einkauf im Geschäft. 43 Prozent der Kaufwilligen möchten beide Möglichkeiten nutzen, elf Prozent ausschließlich vor Ort einkaufen. Damit planen insgesamt 54 Prozent zumindest einen Teil ihrer Black-Friday-Einkäufe im stationären Handel. Im Vorjahr waren es 49 Prozent. Ausschließlich online wollen hingegen 39 Prozent einkaufen. 2025 lag dieser Anteil noch bei 44 Prozent.

Heimische Webshops stärker gefragt

Auch bei der geplanten Wahl der Onlineanbieter gibt es Verschiebungen: 44 Prozent der online kaufwilligen Befragten möchten österreichische Onlineshops und Shopping-Plattformen nutzen. Im Vorjahr waren es 40 Prozent. Deutsche und andere europäische Anbieter werden heuer von 39 Prozent genannt. Das Interesse an Fernostplattformen wie Temu und Shein fällt dagegen geringer aus: Ihr Anteil sinkt von 21 auf 13 Prozent. Die Ergebnisse beziehen sich auf die geplante Nutzung der Anbieter.