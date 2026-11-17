Bis 28. November können Kunden in rund 120 BILLA und BILLA PLUS Märkten in Wien mit dem Kauf eines Gruftsackerls zum Preis von weniger als 10 Euro obdachlose Menschen unterstützen.

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Ein kleiner Einkauf kann im Alltag viel bewirken: Lebensmittel einkaufen und dabei Menschen in Not unterstützen - das ermöglicht die Gruftsackerl-Aktion von BILLA, die heuer zum vierten Mal stattfindet. Bis 28. November 2026 stehen in rund 120 BILLA und BILLA PLUS Märkten in Wien fertig gepackte Sackerl bereit. Sie enthalten haltbare Grundnahrungsmittel und Produkte des täglichen Bedarfs. Jedes Sackerl kostet weniger als zehn Euro.

Hilfe direkt an der Kassa

Wer mitmachen möchte, bezahlt ein Gruftsackerl an der Kassa. Den Rest übernehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sie sammeln die gekauften Sackerl und übergeben sie an die Caritas Wien. Die Produkte werden obdachlosen Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt – im Betreuungszentrum Gruft im 6. Bezirk sowie im Rahmen weiterer Angebote der Caritas-Obdachlosenhilfe.

Für BILLA-Vertriebsdirektor Hamed Mohseni wird damit aus dem täglichen Einkauf konkrete Unterstützung. Gemeinsam mit der Kundschaft wolle das Unternehmen an den Zuspruch der vergangenen Jahre anknüpfen und erneut zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen.

Unterstützung, die im Alltag ankommt

Die Gruft begleitet seit vier Jahrzehnten Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Die gespendeten Produkte helfen, akuten Bedarf zu decken. "Die Gruftsackerl enthalten genau jene Dinge, die Menschen in akuten Notlagen benötigen", betont Elisabeth Pichler, Leiterin des Caritas-Betreuungszentrums Gruft.

Ihr Dank gilt dem Unternehmen und allen, die sich beteiligen. Mit dem Kauf eines Sackerls unterstützen sie Menschen in schwierigen Lebenssituationen ganz konkret im Alltag.