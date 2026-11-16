Große Kampfansage an Rot und Schwarz in der Ärztekammer

Die Wahl 2027 wirft bereits ihre Schatten voraus: Vier Fraktionen ziehen künftig gemeinsam an einem Strang, was die etablierte Kammer-Spitze durchaus unter Druck bringen könnte.

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Die Wahl in der Wiener Ärztekammer im kommenden Jahr wirft ihre Schatten voraus. Am Montag präsentierten sich vier Fraktionen als "Allianz Neue Kammer". Gemeinsam wollen "Kammer-Light", "grün med+", "Asklepios Union" und "Initiative Neue Kammer" stärkste Fraktion in der Vollversammlung werden und "deutlich mehr als ein Drittel der Mandate" erreichen, wie Johannes Kastner, einer von vier Sprecherinnen und Sprechern der Allianz, in einer Pressekonferenz erklärte.

Damit wollen sie die beiden Fraktionen aus dem Dunstkreis von ÖVP und SPÖ (die "Vereinigung österreichischer Ärztinnen und Ärzte" mit dem bisherigen Präsidenten Johannes Steinhart an der Spitze sowie das "Team ärztliche Standesvertretung" des früheren Kammerchefs Thomas Szekeres) herausfordern, wie Kastner erklärte. Weitere Repräsentantinnen der Kooperation in der bisher sehr zersplitterten Fraktionenlandschaft in der Kammer sind die Allgemeinmedizinerin Irene Lachawitz, die Kardiologin Bonni Naiju Syeda sowie im Turnusärztebereich Jürgen Michael Alphonsus.

Ziele sind eine umfassende Reform der Kammerstrukturen, im Facharztbereich eine Leistungsverlagerung zu den Niedergelassenen sowie die Mitentwicklung des Konzepts für die geplanten neuen Facharztzentren. In der Allgemeinmedizin setzt die Allianz auf Hausarztzentren mit dem Fokus auf Einzelpraxen. Auch ein unabhängiges Turnusärztezentrum soll es geben. Es solle Schluss mit Wartezeiten für Jungärzte etwa auf die Basisausbildung sein. (APA)