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Wiener Schloss erwacht aus Dornröschenschlaf

Online Redaktion
von
Schloss Neugebäude mit weitläufigem Garten und Bäumen unter blauem Himmel.
© Gugerell
Nach Monaten der Umbauarbeiten ist das Schloss Neugebäude in Simmering wieder für Veranstaltungen geöffnet. Erste Events haben bereits stattgefunden, doch rund um die Zukunft und die Rahmenbedingungen der beliebten Location gibt es weiterhin Gesprächsstoff.
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Seit der Übernahme im vergangenen Juli hat sich im Schloss Neugebäude im 11. Bezirk einiges getan. Die neue Betreibergesellschaft Koop Live Marketing ließ die Anlage nach den notwendigen Aufräumarbeiten neu gestalten. Besonders sichtbar sind die Veränderungen in den Schönen Sälen, die eine neue Beleuchtung erhielten. In der Grotte entstand zudem eine neue Bar, während die Terrasse im Ehrenhof erneuert und die Innenhöfe aufgewertet wurden. Auch wenn in einzelnen Bereichen noch Arbeiten laufen, ist der Großteil der wichtigsten Umbauten geschafft.

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Mitte Oktober feierte die Location mit dem Gothic-Event "Schwarzer Reigen" ihr Comeback als Veranstaltungsort. Künftig sollen hier auch wieder Hochzeiten, Firmenfeiern, Galas, Märkte und Kulturveranstaltungen stattfinden. Die historischen Säle bieten jedenfalls Platz für Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen. Um diese Kapazität voll auszuschöpfen, bedarf es weiterer Bauarbeiten. Besonders großes Potenzial sieht der Betreiber in den Außenflächen, wo mehr als doppelt so viele Gäste Platz finden. Der neue Nutzungsvertrag mit der Stadt Wien läuft vorerst bis Ende 2031, eine Verlängerung um weitere drei Jahre ist möglich.

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